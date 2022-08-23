Август в политической жизни Польши считается «огуречным сезоном», когда общественная жизнь замирает, а журналистам остается привлекать внимание читателей лишь искусственно созданными «сенсациями». Не стало исключением и это лето, даже несмотря на кризис в бывшей УССР и обострившиеся проблемы правящей польской коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) с Берлином и Брюсселем.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Вместе с тем некоторые политики пытаются в этой ситуации создать интригу. Так, министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зёбро, возглавляющий входящую в правящую коалицию партию «Справедливая Польша», решил возобновить атаки на премьер-министра Матеуша Моравецкого. На днях он провел пресс-конференцию в Великопольском воеводстве, в ходе которой прокомментировал публикацию в немецком журнале Der Spiegel, из которой следовало, что вице-президент Европейской комиссии Вера Журова вступила в клинч с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен по поводу одобрения Брюсселем польского Национального плана реконструкции экономики, без чего Варшава не может получить около 35 миллиардов евро из европейских фондов. «Der Spiegel пытается предложить версию, что не фон дер Ляйен обманула польское правительство и польского премьер-министра, а на самом деле за всем стоит Журова, извините, не хотел бы использовать это выражение, «мерзкая чешка». Ну, это сказки для послушных детей, это просто продолжение путаницы со стороны немцев. Именно немцы являются виновниками того, что в Польше нет реализации Национального плана реконструкции», — заявил Зёбро.

Однако его нападки на «чешку» и «немку» лишь стали поводом для перехода к критике Моравецкого. «Мы как «Солидарная Польша» обратимся к премьер-министру, поскольку он в своё время доверился канцлеру Ангеле Меркель, доверился президенту фон дер Ляйен и, несмотря на наши предупреждения, решил, что нас не будут шантажировать, поэтому сегодня мы ожидаем, что глава правительства представит нам план Б», — сказал министр юстиции. Это с одной стороны. С другой — он не стал обострять антиевропейскую риторику, что было свойственно «Солидарной Польше» на протяжении длительного времени. По словам партийного лидера, «скандальная ситуация» с блокированием выделения средств из европейских фондов Варшаве не должна стать поводом для разговоров о выходе Польше из Европейского союза, а только поводом «серьезно задуматься о нашем присутствии в ЕС», отчего «мы, поляки, должны бороться за ЕС, в который вступали, о котором мечтали в течение многих лет». Собственно, ничего нового из того, что Зёбро говорил на протяжении последнего года, произнесено не было. Отчего встает вопрос, с чем связана информационная активность председателя «Солидарной Польши» в ситуации, когда даже глава PiS Ярослав Качиньский прервал какое-то время назад своё турне по регионам и взял паузу до осени.

European Union 2020 Урсула фон дер Ляйен

Польша сейчас живет ведь другими проблемами. По данным опроса компании Kantar по заказу телеканала TVN24, 62% поляков заявили, что обеспокоены возможным дефицитом угля в зимний период. По данным опроса SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita, 16,7% поляков считают, что лучше всего с проблемой инфляции справится оппозиционная партия «Гражданская платформа», в то время как на «Право и Справедливость» возлагают надежды 16,4% респондентов. До 39% возлагают вину за экологическую катастрофу на Одере на правительство. 54,7% «решительно поддерживают» и 26,3% «скорее поддерживают» пребывание Польши в Евросоюзе (данные опроса IBRiS по заказу портала Onet). 56% поляков недовольны министром образования и науки Пшемыславом Чернеком. Комментируя эти настроения польского общества, которые в ряде случаев подогреваются средствами массовой информации, Rzeczpospolita отмечает, что «PiS пытается отвлечь внимание от реальных проблем подменными темами, но поляки не любят такие игры, когда им приходится иметь дело с растущими сложностями. Выросшие цены и платежи по кредитам, трудности с закупкой угля, загрязнение реки Одер, снижение ВВП, индоктринация детей в школах — вот верхушка айсберга проблем, с которыми сталкивается правящая партия».

Игра в снятие Моравецкого, которую под конец «огуречного сезона» на этом негативном фоне решил возобновить Зёбро, поэтому выглядит нелогичной. Если раньше руководство «Право и Справедливости» все-таки терпело подобную «оппозиционную самостоятельность» своего политического партнера, то сегодня демонстрация признаков раскола правящей коалиции может сыграть против неё в преддверии запланированных на осень парламентских выборов. Тем более что Зёбро не может не знать, что за год до голосования «Право и Справедливость» не пойдет на смену премьера, пусть и превратившегося в «хромую утку». Но он разыгрывает этот сюжет, не упуская возможности ударить как по Моравецкому, так и по Берлину. Немцы терпят, Моравецкий тоже, а со стороны всё выглядит по пословице «милые бранятся — только тешатся». До поры до времени, пока не произошли серьезные перемены с бывшей УССР и Германией.