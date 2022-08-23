На одном из жилых многоэтажных домов города Одессы 22 августа вывесили Государственный флаг России. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Интересная Одесса», также в сообществе была опубликована соответствующая фотография.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Уточняется, что российский флаг заметили утром 22 августа в День Государственного флага Российской Федерации. Сам многоэтажный дом расположен на проспекте Небесной сотни (проспект Маршала Жукова). Вместе с флагом также был размещен баннер с надписью «Одесса — русский город».

Позже также стало известно, что людей, которые вывесили флаг России, представители киевского режима объявили в розыск.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это очень смелый поступок. Вместе с тем также многие выразили беспокойство о том, чтобы люди, которые осмелились совершить данный поступок, не пострадали от киевского террористического режима.

«Фашисты даже российского флага боятся», — отреагировала Елена.

«Держись, Одесса!» — призвал Юрик.

«Держитесь, одесситы. Любимая Одесса будет свободна», — пишет Адель.

«Жалко человека, если вдруг найдут. Они же зверьё!» — отметила Irina.

«Сильны ребята! Главное, шакалам [киевского режима] в лапы не попасть! Центр — Юстасу. Полная маскировка!» — написал Алексей.

Скриншот сообщества «Интересная Одесса» Российский флаг в Одессе

«Одесситы, зачем вы это делаете? То флаг, то надписи, то песню про Донбасс на всю улицу. Сидите тише воды, ниже травы. Вы нам живые нужны», — добавила Алина.

«Зачем же так рисковать, ребята? Там же фашисты сейчас терзать народ начнут», — комментирует Наталья.

«И это только начало! Продолжение следует!» — отреагировала Натали.

«Нервы у людей не выдерживают. Хотят ускорить приход России», — отметил Алексей Т.

«А что? Одесса разве не русский город?» — задал риторический вопрос Ramon.

«Ничего себе. А что, подвалы СБУ уже отменили?.. Одесситы, вы чего творите? Сидите под корягой тихо. Совсем чуть-чуть осталось. На следующий год все праздники вместе отпразднуем», — отметил один из участников обсуждения.

«Такое надо почаще, географию стоит расширить на все города [бывшей УССР], чтобы понимали, к чему действительно стоит готовиться», — призвал Alex M.

«Это как же у людей наболело… Что они так бездумно рискуют…» — задумался N.

«Необходимы такие акции, чтобы жители Одессы знали, что есть люди, готовые поддержать освобождение города от фашистской нечисти. Вспомните «Молодую гвардию» — они тоже в оккупированном городе вывесили красный флаг. Зачем? А за тем…» — пишет Любовь.

МАММ / МДФ Освободители. Одесса. Апрель 1944 года

«Люди устали ждать. Но рано флаги вывешивать. Знаем мы, что у каждого нормального одессита есть припрятанный флаг России. Но время ещё не пришло», — написала Ольга А.

«Это радует!.. Это реальные герои! Зная, что шавки тут же настучат, сделать такой шаг — это сильно! Бандеровцам пора собирать узелки — и в Польшу», — отреагировала Natali.

«Не та сейчас ситуация, когда нужно высказывать свои взгляды… Вот как раз сейчас лучше воздержаться… Это понятно, что ты «за», есть ещё много тех, кто «за», но пока в городе находятся [сторонники и прислужники киевского режима], лучше помолчать… Ради своего же блага…» — подытожил Алексей Андреевич.