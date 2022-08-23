Реакцию Госдепа США на убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной обсуждают в социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Крокодиловы слезы

В Госдепе США заявили, что осуждают убийство Дугиной. Также в ведомстве подчеркнули, что киевский режим не признаёт своей ответственности.

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Пользователи соцсетей считают, что Соединённым Штатам Америки верить нельзя. И это касается не только убийства Дугиной, но и всей ситуации в целом. После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР Штаты в очередной раз показали своё истинное лицо.

«Лицемеры и вруны!» — охарактеризовала заявления США подписчица новостного телеграм-канала Vera.

«Из вашего оружия убивают гражданских! Вы осуждаете? Да нет. Вы радуетесь. Империя лжи и лицемерия», — комментирует Frost.

«США, вы также виновны в убийстве Дугиной! Её убили с вашего одобрения!» — считает Spartak.

«Так мы и поверили», — подчеркнул Фил.

«Штатам веры нет вообще!» — пишет Дмитрий.

«Осуждают? А перед этим советуют и обучают», — отметила Надежда.

«Империя лжи!» — сделал вывод Алексей К.

«Американцы взрастили ещё один рассадник терроризма, и теперь якобы осуждают», — рассуждает Liza.

U.S. Army Инструктор США в б. УССР

«Штаты много чего говорят, а делают противоположное», — убеждена Елена.

«Ваше оружие убивает десятки мирных людей каждый день! Вы осуждаете… Вруны!» — возмущён Александр П.

«Свежо предание, да верится с трудом!» — иронизирует Иштар.

«Только на словах. А их слово ничего не стоит», — считает Валерий Ю.

«Когда уже мир начнёт осуждать США и Великобританию за терроризм?» — задаётся вопросом Родион Д.

«А если убийство организовала и исполнила киевская власть? Тоже осуждаете? Или это другое?» — спрашивает Татьяна.

«Цинизм Госдепа США поражает!» — подытожил обсуждение Вова К.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулём которого находилась Дарья Дугина. Девушка погибли на месте.

23 августа ФСБ сообщила о том, что раскрыла убийство Дарьи Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили и совершили спецслужбы киевского режима. Исполнитель — гражданка Наталья Вовк 1979 года рождения. Она проживала на территории б. УССР, приехала в Россию, чтобы совершить преступление, а затем сбежала в Эстонию.

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