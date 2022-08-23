США осудили убийство мирных граждан. Сети: «Вы виновны в убийстве Дугиной!»
Реакцию Госдепа США на убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной обсуждают в социальных сетях.
В Госдепе США заявили, что осуждают убийство Дугиной. Также в ведомстве подчеркнули, что киевский режим не признаёт своей ответственности.
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Пользователи соцсетей считают, что Соединённым Штатам Америки верить нельзя. И это касается не только убийства Дугиной, но и всей ситуации в целом. После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР Штаты в очередной раз показали своё истинное лицо.
«Лицемеры и вруны!» — охарактеризовала заявления США подписчица новостного телеграм-канала Vera.
«Из вашего оружия убивают гражданских! Вы осуждаете? Да нет. Вы радуетесь. Империя лжи и лицемерия», — комментирует Frost.
«США, вы также виновны в убийстве Дугиной! Её убили с вашего одобрения!» — считает Spartak.
«Так мы и поверили», — подчеркнул Фил.
«Штатам веры нет вообще!» — пишет Дмитрий.
«Осуждают? А перед этим советуют и обучают», — отметила Надежда.
«Империя лжи!» — сделал вывод Алексей К.
«Американцы взрастили ещё один рассадник терроризма, и теперь якобы осуждают», — рассуждает Liza.
«Штаты много чего говорят, а делают противоположное», — убеждена Елена.
«Ваше оружие убивает десятки мирных людей каждый день! Вы осуждаете… Вруны!» — возмущён Александр П.
«Свежо предание, да верится с трудом!» — иронизирует Иштар.
«Только на словах. А их слово ничего не стоит», — считает Валерий Ю.
«Когда уже мир начнёт осуждать США и Великобританию за терроризм?» — задаётся вопросом Родион Д.
«А если убийство организовала и исполнила киевская власть? Тоже осуждаете? Или это другое?» — спрашивает Татьяна.
«Цинизм Госдепа США поражает!» — подытожил обсуждение Вова К.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулём которого находилась Дарья Дугина. Девушка погибли на месте.
23 августа ФСБ сообщила о том, что раскрыла убийство Дарьи Дугиной. По данным ведомства, преступление подготовили и совершили спецслужбы киевского режима. Исполнитель — гражданка Наталья Вовк 1979 года рождения. Она проживала на территории б. УССР, приехала в Россию, чтобы совершить преступление, а затем сбежала в Эстонию.
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