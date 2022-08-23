Инициатива воровать у России газ, выдвинутая одним из представителей законодательного органа киевского террористического режима Дмитрием Разумковым, спровоцировала широкий общественный резонанс и массу иронии. Люди считают, что такими действиями укрофашисты стреляют в ногу себе и Европе заодно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Труба

«А европейские потребители как отнесутся к необходимости заплатить второй раз за то, за что уже заплатили?» — спрашивает Юлия.

«Давайте поддержим эту инициативу, пусть еврорейх платит двойную цену», — соглашается Алексей.

«Молодец! Разумно мыслит. ЕС останется без газа, цены взлетят, и мы будем его продавать, с выгодой для себя в дружественные страны, они будут только рады. А «Северный поток — 2» ждёт», — смеётся Светлана Моренникова.

«Ну так давайте же уже. Еврогейцы вам скажут огромное спасибо за перекрытие ещё и этой трубы. Ноги хохломразные дебилы себе уже отстрелили, пора стрельнуть в голову — себе и еврогейцам заодно», — иронизирует Алексей.

«Если будут воровать, перекроем газ, пусть гейропа с укрорейхом разбираются», — считает Игорь Александров.

«Пускай попробуют конфисковать, тогда и закроется, крантик им и перекроем! Правильным путём идут!» — соглашается Денис.

«Страна дураков реально», — отмечает Нина.

«Типичная позиция, они кроме как красть еще что-то умеют? А потом будет вполне законная национализация бандеровского режима» — спрашивает Александр А.

«Разумков когда-то был адекватным человеком. Теперь обыкновенный хахл. Майдаун укусил его что ли?» — рассуждает Г.

«Тогда ЕС совсем без газа останется. С мозгами у укропов серьезные проблемы», — считает Аркадий.

«Господи, как стыдно, что я живу в этой вороватой, нацистской колонии! Вся власть — бандиты и убийцы, по локоть в крови нашего народа!» — поделилась Наталья.

Rada.gov.ua Дмитрий Разумков

Очень много комментариев написали те, кто уверен, что все идеи подобного рода киевский режим транслирует с подачи Запада.

«США прям конкретно утопить Европу решило», — отметила Елизавета.

«У пиндосов научились? УГ и США-террористы чистой воды!» — соглашается М.

«Вывели англосаксы себе шарикодебилов и радуются, что чужими руками жар загребают. Теперь, когда с хохляндией не получилось, пусть це Европу молотят им же, земля нужна без людей своя же, уже вся в дерьме», — замечает Юлия.

Политолог Владимир Корнилов считает, что нужно срочно прекращать транзит российского газа через бывшую УССР.

«А если у европейских «партнеров» будут вопросы по этому поводу, пусть смотрят это интервью», — отметил он 23 августа в своем телегам-канале, имея в виду уже упомянутого киевского депутата Разумкова.

То, что бандеровцы будут воровать российский газ не только для перепродажи в ЕС, отмечал алтайский историк Олег Боронин.

«Чтобы пройти худо-бедно предстоящую зиму, бандеровцам нужно закачать в хранилища 7 миллиардов кубометров газа. Денег у них для того, чтобы получить «реверсивный» газ, нет и не будет. Бандеровцы признают, что не смогут закачать в хранилища необходимые объемы газа. Но они говорят, мол, проще зимой брать газ прямо из трубы — так, мол, и будем делать», — напомнил он в своем телеграм-канале.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе

По его словам, предельно ясно, что когда бандеровцы говорят, что будут брать из трубы, то они подразумевают элементарный отбор газа, который будет идти в Европу, — то есть настраиваются на воровство газа.

Как сообщало ИА REGNUM, воровать поставляемый в Европу российский газ с тем, чтобы перепродавать его в ЕС, предложил бывший глава партии «Слуга народа» законодательного органа киевского режима Дмитрий Разумков.

По его словам, российские энергоресурсы принадлежат РФ якобы до пересечения границы с ЕС, поэтому газ подпадает под законодательство о конфискации активов России.

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