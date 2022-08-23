Известие о том, что в Одессе, на территории бывшей УССР, вывесили Государственный флаг России с плакатом «Одесса — русский город», спровоцировало массу одобрительных комментариев. Вместе с тем люди обеспокоены судьбой смельчаков и полагают, что киевский террористический режим им такое не простит, если авторов акции найдут, то могут запытать до смерти.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Смелые люди», — считает Алена Давыдова.

«Смелые люди! Победа Zа нами!» — соглашается Роман Ремкылин.

«Надеюсь, к 9 Мая такими флагами будет увешана вся Дерибасовская», — поделился надеждами Сергей Мишин.

«Смелые люди, но не стоит так рисковать, укрофашисты убьют и ещё пытать, садисты, будут», — соглашается Ирина Васильева.

«От линии фронта до Одессы чуть больше 100 км», — отметил Константин Мельников.

«Представляю, как у некоторых бомбанула пятая точка», — иронизирует Петр Прокопенко.

«Нужно помочь одесситам побыстрей вернуться в родную гавань», — считает Владимир.

«Россия, очисти, пожалуйста, Одессу от укронациков», — призывает Николай.

Советские танки в Одессе

«Потерпите, одесситы, скоро вас освободят от бандеровцев», — призывает Николай.

«Молодцы одесситы, устали бояться. Это поступок. Одесса, мы с тобой, потерпи еще немного», — соглашается Вера Усенко.

«Для меня, одессита, Одесса — это Россия!» — поддерживает Владимир Лист.

«Ни секунды не сомневаюсь, что в красавицу Одессу войдет усталый батальон. Как 10 апреля 1944-го», — заметила Елена.

«Одесса — русский город, Киев — русский город. Сумы — русский город. Полтава — русский город. Польша — Привислянский край России», — поделился мнением Борис Журбин.

«Одесситы, не рискуйте зря, будьте тише воды и ниже травы, дождитесь Россию», — призывает Юрий.

«Скоро вся Одесса будет опять наша. А запугивать — это не от большого ума. Тем более что суд над всеми нацистами будет. Верхушку — в расход. Там не о чем разговаривать. Простым людям — мир», — считает Владимир Гаврилюк.

Как сообщало ИА REGNUM, флаг и надпись на многоквартирном жилом доме, расположенном на улице Небесной сотни (ранее называлась проспект Маршала Жукова) в Одессе появилась утром 22 августа в День Государственного флага России.

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