Очередной виток роста цен на газ в Италии восприняли как новое подтверждение провальной политики правительства Марио Драги, активно поддержавшего введение антироссийских санкций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Голодание. 1886

Голубое топливо 22 августа пробило отметку в 3 тыс. евро за 1 тыс. кубометров после сообщения Газпрома о трёхдневной приостановке поставок газа по «Северному потоку» с 31 августа. Официальной причиной этого стала необходимость ремонта агрегата.

Пользователи соцсетей в Италии считают, что Россия таким образом вводит собственные санкции против Европы. Впрочем, большинство считает их справедливыми.

«Нормальные последствия действий наших некомпетентных политиков. Мы помогаем [б. УССР], даём им оружие и теперь будем больше платить за газ! Смешно от тех, кто пишет, что это несправедливо. Будь я на месте Путина, я бы всем давно отключил газ», — прокомментировал Ромоло К.

«В следующий раз, когда ЕС захочет санкционировать страну-производителя, может, стоит сначала подумать о своих стратегических интересах? Не удивлюсь, если Германия первая и в одностороннем порядке нарушит газовое эмбарго против России», — пишет Амедео Микеле Ди С.

«Русские всё правильно делают, это ведь мы под командованием янки вводили против них санкции», — считает Доменико М.

«Производство не сократилось, но газ теперь идёт другим покупателям. Антироссийские санкции, которые вводила Европа под давлением Вашингтона, сработали отлично!» — добавила Джованна К.

«Политики, журналисты и фанаты комика (Зеленского) должны заплатить за это», — призвал Джузеппе Ф.

ПАО «Газпром» Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Многие комментаторы указывают на противоречия в заявлениях политиков, которые требуют новых санкций против России, но возмущаются ответной реакцией Москвы.

«Каждый день мы слышим тысячи слов о том, что мы должны быть независимы от российского газа. Но как только Россия решает поддержать нас в этом и блокирует поставки газа, мы приходим в отчаяние», — недоумевает Флавио А.

«Я уже запутался, Европа вводит санкции против России или наоборот?» — спрашивает Фортунато Ло П.

«Россия уже победила, значительно снизив экспорт газа. Если так будет продолжаться, придётся думать о бесплатных пайках для населения. Но политики предпочитают говорить о чём-то другом», — отметила Карла П.

Напомним, в конце сентября в Италии пройдут досрочные парламентские выборы. Победителю или победителям предстоит сформировать новое правительство. Ряд пользователей считает, что основные трудности для населения начнутся после дня голосования.

(сс) Vlad Lesnov Палата депутатов Италии

«Сразу после выборов счета удвоятся. Они не говорят о войне, не говорят о санитарных пропусках, об энергетике и топливном кризисе. Это затишье перед бурей. Нам нужно перебраться через выборы. А потом, по сигналу своих англосаксонских хозяев они развяжут ад», — рассуждает Джанни И.

«30 августа Россия закроет краны для немцев, и тогда придёт наша очередь. Генерал Зима — самый главный союзник Путина. А наши политики тем временем думают о списках избирателей», — добавила Элена Дж.

«Этой зимой кто-то умрёт от холода или голода», — мрачно прогнозирует Флавио К.

«Нам придётся встать на колени перед Путиным в надежде, что он нас простит», — заключил Лука Ф.

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