Заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о том, что информация Федеральной службы безопасности Российской Федерации о выезде из России в Эстонию подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной гражданки бывшей УССР Натальи Вовк, что попало на видеокамеру, является провокацией, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Реакция эстонского МИД, как и подобает внешнеполитическому ведомству Эстонии, оказалась запоздалой, так как заявления ФСБ России, которые якобы являются провокацией, уже были подтверждены видео- и фотодоказательствами. Террорист Наталья Вовк сразу же после убийства Дарьи Дугиной пересекла эстонскую границу с автомобильными номерами бывшей УССР.

В результате публикации железобетонных доказательств попытки отвертеться со стороны министра иностранных дел Эстонии выглядят жалко. Судя по всему, эстонским властям не хватает духу сказать правду, что Таллин действительно укрывает террориста, совершившего взрыв на территории России, в результате которого погиб человек.

«Эстония — пособник терроризма» — пишет Владимир Б.

Многие пользователи считают, что Рейнсалу выставил бы себя на посмешище, если бы речь шла не о таком тяжком преступлении, как терроризм. Глава эстонского МИД решил играть дурака, намеренно выгораживая убийцу, давая ему тем самым время для того, чтобы скрыться.

«Ничего себе, какие они клоуны! Угрожают всей России, а когда что-то случается, то говорят, что это провокация. Явно просто травят, злят, напрашиваются. Ну напросятся скоро», — предупреждает Дмитрий К.

«Россия рассматривает заявления МИД Эстонии как провокацию. Эстония занимается укрывательством убийц и террористов. Больше нам к этому нечего добавить», — отметила Надежда С.

Следственный комитет России Следователи на месте взрыва автомобиля в котором находилась Дарья Дугина

Некоторые комментаторы ничего иного и не ждали со стороны официальной Эстонии, так как эта страна уже доказала, что является одним из главных русофобов на планете.

«А что они еще могут сказать? Они сейчас там активно поддерживают русофобию. Конечно, они эту террористку прикрывать будут», — уверен Сидор Я.

«Понятно, что раз Эстония — это выкидыш Гитлера, то она террориста, особенно от киевского неонацистского режима, покрывать будет!» — убеждён Арсений С.

Часть людей пишет, что укрывательство террористов должно стать для властей Эстонии очень тяжким бременем.

«После того как Эстония начала укрывать на своей территории самых настоящих террористов, денацификация конченных властей Эстонии неизбежна. Время собирать камни», — указывает Дмитрий В.

«Мне кажется, что после убийства Дугиной нужно поставить точку в отношении как Эстонии, так и [бывш. УССР]. Пора прекратить любые торговые и дипломатические отношения с этими государственными образованиями», — написал Андрей И.

Напомним, 22 августа портал эстонского государственного телерадиовещания ERR опубликовал материал, согласно которому министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что информация Федеральной службы безопасности Российской Федерации о выезде из России в Эстонию подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной гражданки бывшей УССР Натальи Вовк, что попало на видеокамеру, является провокацией.