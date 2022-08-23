Очередной обстрел Антоновского моста под Херсоном из американских реактивных систем залпового огня HIMARS со стороны киевских боевиков стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 23 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стервятник

Нацистов от совершения этого преступления не остановил тот факт, что обстрел вёлся в дневное время, когда на мосту работают ремонтные бригады, пытающиеся залатать дыры от предыдущих обстрелов со стороны ВСУ. В результате прилёта на этот раз пострадало не только дорожное полотно конструкции, но и людские жизни. По предварительным данным, не менее 15 работников получили ранения.

Стоит отметить, что с военной точки зрения обстреливать эту переправу, тем более в такое время, не имеет никакого смысла. Террористический акт киевские боевики произвели специально, чтобы Антоновский мост не был восстановлен и по нему не было запущено автомобильное сообщение, очень важное для местных жителей.

«Ничего удивительного. ВСУ — это военные преступники, а Запад, поставляющий боевикам оружие, — соучастник преступлений», — указывает Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты бьют по всему, что движется, невзирая на то, какие паспорта имеют цели в их прицеле. Отсюда и жажда этих преступников нанести как можно больший ущерб социальной инфраструктуре, а также мостам, связывающим населённые пункты между собой.

«Ничего нового. ВСУ как видели опасность в мостах, так и продолжают. А головой они не подумали, как людям потом без этого моста жить? Ещё и рабочих задели, твари», — написал Агапит Б.

Часть людей полагает, что необходимо более аккуратно подходить к работе коммунальных и ремонтных служб, ведь если так растрачивать людские ресурсы на ремонт моста, то вскоре в Херсоне не останется ни мостов, ни электричества, ни воды.

«Мало кто задумывается, какую героическую работу проделывают коммунальщики, которые пытаются поддерживать жизнедеятельность городов, находясь при этом в эпицентре обстрелов», — отметил Николай К.

(сс) Yevhenii Ihnatiev Антоновский мост. 2017

«Ничего сделать с обстрелами пока не можем, но будем с упорством ремонтировать, чтобы завтра после обстрела опять всё разрушено было и погибли люди? Руководство чем думает? Кто вот это планирует и реализует? Типа сходите там, мост почините. Только, правда, стрелять будут, но не обращайте внимания. Так, что ли?» — возмущается Leheim A.

Ряд пользователей указывает на то, что киевские боевики стоят слишком близко к Херсону, от чего по Антоновскому мосту так часто и прилетает. Поэтому важно, чтобы противник был отброшен как можно дальше от важных населённых пунктов.

«Так дела не делаются, ребята. Зачем посылать рабочих на верную смерть? Понятно же, что после того, как мост починят, его тут же опять нацисты разнесут! Сначала их нужно на почтительное расстояние убрать, чтобы снаряды не долетали, и уже тогда к ремонту приступать. Ну это же люди всё-таки!» — указывает Геннадий С.

«Пусть нацисты не расслабляются. То затишье, которое они наблюдают и которым пользуются, — это перед бурей. Наши собирают группировку на Николаев. И не только на этом направлении готовится удар. Скоро Бандере наваляют, причём по всем фронтам», — предрекает Андрей Ч.

Напомним, 22 августа экстренные службы Херсонской области сообщили журналистам, что ВСУ снова обстреляли Антоновский мост под Херсоном из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.