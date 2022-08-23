Материал газеты «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, согласно которому Ростуризм занимается проработкой создания нового морского курорта в Дагестане площадью около 200 га с отелями на 30 тысяч номеров, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

По информации издания, этот курортный кластер на территории Дагестана обсуждали на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника российского президента Игоря Левитина. Как сообщается, на реализацию такого грандиозного проекта потребуется до 300 миллиардов рублей.

Kremlin.ru Секретарь Госсовета Игорь Левитин

Идея по мощному развитию дагестанской курортной зоны родилась на фоне очень приятной статистики, которую приводит представитель Ростуризма. Он утверждает, что туристы всё чаще предпочитают для посещения Дагестан, поэтому там есть все благоприятные условия для пляжного отдыха.

«В нашей стране сейчас активно развивают внутренний туризм. Дагестан — невероятно красивый регион, полный природных чудес», — поделился своим мнением Виктор Т.

Многие пользователи согласились с тем, что Дагестан является перспективным регионом для развития пляжного отдыха, ведь Каспийское море — это жемчужина, о которой почему-то мало кто задумывается при выборе места для путешествия.

«Давно пора осваивать Каспий в плане туризма. В Дагестане к тому же наверняка есть куча исторических мест, крепости например. Да и природа в виде пещер и водопадов, я уверен, также присутствует. Местные власти слабо занимались развитием этих мест. А зря. Перспективы большие», — уверен Алексей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что развитие пляжного отдыха в Дагестане позволит региону получать больший доход с тех туристов, которые предпочли отечественные пляжи, к примеру, берегу турецкому.

«Было бы неплохо. Это поможет региону в экономическом плане», — считает Ритуля Р.

«Пора бы уже развивать внутренний туризм. У нас огромная страна! А мы всё в Турцию, да на Кипр», — отметил Платон Б.

Часть людей переживает по поводу того, что развитию российских курортов больше всех мешает жадность. Граждане жалуются, что отдохнуть в России зачастую накладнее, чем перелететь Чёрное море и насладиться турецкими пляжами.

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год Внутренний туризм

«А чем Турция хуже? Там всё есть, и оно даже дешевле, чем у нас, в России. Одни плюсы», — пишет Антон Ф.

«А цены будут такие же бешеные, как в Сочи и Крыму. Люди же из-за ненависти к российским курортам предпочитают летать в Турцию. Это просто дешевле, чем в задрипанном санатории отдыхать. Люди не дураки и не миллионеры», — отметила Вадим С.

Нашлись и те, кто уверены, что дорогу осилит идущий. Поэтому важно не забрасывать такие грандиозные проекты, а пытаться претворить их в жизнь.

«Мы имеем хороший опыт, а также владеем всеми ресурсами и механизмами для реализации задуманного. Так что отлично всё будет. Дай Бог — идея воплотится в жизнь», — написала Оля П.

Напомним, 22 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники опубликовала материал, согласно которому Ростуризм занимается проработкой создания нового морского курорта в Дагестане площадью около 200 га с отелями на 30 тысяч номеров.