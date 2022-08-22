Заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что он не поддерживает идею полного запрета на визы для российских граждан, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 22 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Главный евродипломат счёл противоречивым предложение о капитальном запрете выдавать визы всем российским гражданам. Борреля совершенно не смутило то, что такие запреты напоминают порядки, царившие в 30-х годах на территории нацистской Германии. Нет, чиновник считает, что не всем участникам ЕС удобны такие ограничения, поэтому выдавать русским запрет на въезд необходимо выборочно.

Боррель уверен, что представителям крупного российского бизнеса в любом случае на территории ЕС делать нечего, а вот для тех русских, которые готовы сбежать из Российской Федерации, двери Европейского союза должны оставаться открытыми.

«Танкам визы не нужны», — шутит Михаил С.

Многие пользователи выразили своё закономерное возмущение такой риторикой со стороны главы дипломатии ЕС, но некоторые из них всё-таки отметили, что на фоне главенства антироссийской повестки Боррель, по факту, встал на защиту граждан России, желающих попасть на территорию Евросоюза.

«А помните, что ещё пару месяцев назад Боррель призывал победить Россию на поле боя? Что это с ним стало? Совсем ослаб?» — удивляется Ринат А.

European Parliament Жозеп Боррель

«А что такое? Ведь такие вы все из себя русофобы! Зима уже близко? Или Шойгу недавно послушали и поняли, что от вас нацизмом вонять начинает?» — спрашивает Алексей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что полный запрет на выдачу виз российским гражданам навсегда порвёт любые отношения между Россией и Западом, чего отдельные страны Евросоюза очень не хотят.

«Даже полное ничтожество Боррель, что сидит на поводке у Белого дома, выступает против запрета на выдачу виз гражданам России. Это о многом говорит», — считает Татьяна П.

«Конечно, Боррель против, ведь этот запрет прежде всего ударит по вашей экономике. Если вы ещё не поняли, то все ваши ограничения лупят по вам самим намного крепче», — указывает Оля П.

Часть людей полагает, что обольщаться не стоит, ведь Боррель всё-таки выступает за фашистские методы, хоть и не в полной мере.

«Если он полный запрет не поддержал, то это не значит, что он не подержит не полный. Запрет на выдачу виз 99,9% российских граждан. Всё ещё не полный запрет», — отметил Николай И.

Нашлись и те, кому фиолетово на то, какое решение примут в Евросоюзе. Граждане уверены, что Запад — враг, готовый уничтожить Россию как государство, а русских — как нацию.

«А кому твоё мнение нужно? Америке? Смешно. Нам же абсолютно наплевать, что вы там в своём Евросоюзе делать будете. Запрещайте нам визы, раз вы так хотите. Всё равно к вам — фашистам — адекватные русские не поедут», — поделилась своим мнением Мария О.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Напомним, 22 августа глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил в ходе своего выступления на международной конференции в Сантандер (Испания) о том, что не поддерживает идею полного запрета на визы для российских граждан.