Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что до начала российской специальной военной операции РФ на территории бывшей УССР он пытался убедить президента России Владимира Путина в отсутствии перспективы вступления бывшей УССР в НАТО в ближайшие 30 лет, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 22 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Несмотря на такие откровения, которые стали доноситься из уст Шольца, мы можем ясно наблюдать, что российский президент не стал на слово верить канцлеру ФРГ. Тем более что у России, как раз перед началом специальной военной операции на территории бывшей УССР, были большие претензии к руководству НАТО, которое, как общеизвестно, обещало первому президенту СССР, что альянс не станет расширяться на восток.

Тогда глава государства поверил на слово заверениям представителей западного военного блока, а российский народ затем горько пожалел, что доверчивые глупцы и откровенные предатели поставили нашу страну под угрозу полного уничтожения. В результате Североатлантический альянс, не видя перед собой препятствий, расширился до такого размера, какого не знал за всю свою историю, вплотную подобравшись к границам Российской Федерации.

«Ага, конечно, охотно верим вашим голословным заверениям. Помнится, ещё Горбачеву обещали, что не будут на восток продвигаться. Угу, мы видим, как НАТО следит за своими обещаниями!» — пишет Софья Л.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Многие пользователи тоже провели справедливую со всех точек зрения параллель между обещаниями НАТО о нерасширении в сторону России и заверениями канцлера ФРГ, который пытался убедить главу российского государства, что НАТО на протяжении 30 лет будет игнорировать запросы киевского неонацистского режима на вступление.

«Мы в России все прекрасно помним обещания НАТО не расширяться в сторону наших границ. Второй раз на ту же сказку мы не поведёмся уже», — указывает Татьяна П.

«Что за детский сад. Они Горбачеву тоже много чего говорили. От них требовалось подписать бумагу, что вообще не собираются принимать туда [бывш. УССР]. А то сегодня 30 лет не будет перспектив, а через 3 года их ракеты уже стоят на Днепре. Нет уж, так нас больше вокруг пальца не обвести», — написал Алексей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что даже письменные договорённости страны Запада с лёгкостью разрывают, как только им они становятся невыгодными.

«После февральских соглашений 2014 года и Минских соглашений как можно верить этим лживым тварям? Всё, за что они обещают нести ответственность, в итоге пускается на самотёк, либо же в угоду США и нацистам», — напоминает Тимур Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Нашлись и те, кто сомневается, что сам Североатлантический альянс сумеет выстоять на протяжении 30 лет, ведь однополярному миру наступает конец, а всемирный экономический кризис может поставить под вопрос содержание столь прожорливой организации.

«А он уверен, что НАТО просуществует 30 лет? Всё движется к тому, что такая организация и вовсе не нужна. Особенно американским налогоплательщикам. Там новые «азиатские угрозы» у града на холме, не до европейских проблем», — отметил Дмитрий Д.

Напомним, 22 августа газета Die Welt опубликовала материал, согласно которому канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской специальной военной операции РФ на территории бывшей УССР он пытался убедить президента России Владимира Путина в отсутствии перспективы вступления бывшей УССР в НАТО в ближайшие 30 лет.