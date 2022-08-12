Белый дом призвал иммиграционную и таможенную службу (ICE) увеличить темпы депортации нелегальных иммигрантов на фоне политического давления из-за миграционного кризиса. При этом министерство внутренней безопасности до сих пор не поменяло свою достаточно мягкую тактику в отношении нелегалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена столкнулась с историческим кризисом на южной границе, где за последние пять месяцев патрули задержали около 200 тысяч нелегалов. Только в этом финансовом году ICE поймало более двух миллионов мигрантов. К наплыву нелегалов привело решение Байдена отменить в 2021 году многие миграционные законы его предшественника Дональда Трампа.

В связи с растущим политическим давлением со стороны ряда политиков, требующих ужесточить меры в отношении потока выходцев из Латинской Америки, Белый дом все-таки решил подтолкнуть ICE к депортации большего числа иммигрантов, сообщила газета L. A. Times со ссылкой на источники.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News, при этом многие не осудили Байдена за попытки задобрить избирателей в преддверии промежуточных выборов в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре.

«Причиной этого толчка стали промежуточные выборы, но Белый дом по-прежнему впускает нелегалов достаточно быстро», — пишет sharp_shooter.

«Как и всё, что делают демократы — это просто очередная краткосрочная уловка для получения голосов на выборах. После этого они возвращаются к своей обычной программе», — вспоминает wehavemettheenemyandheisus.

Уильям Хогарт. Выборы. Сбор голосов (фрагмент). 1755

«То, что «по слухам» ICE призвали сделать это, еще не означает, что это было сделано. Эти новости должны быть встречены с таким же цинизмом, каким обладает Белый дом, когда нам говорит, что недавно принятый законопроект переполнен преимуществами для среднего класса», — злится paulallen585ю

«Это не кризис, это план. Кризис — это что-то непредвиденное, а это один из успехов Джо — он отменил политику Трампа, и вот результат», — судит johnnyslez.

«Отличная ложь, как раз перед промежуточными выборами», — пишет stopsocialism095.

«Была ли когда-нибудь либеральная политика, которая не привела бы к непредвиденным последствиям, которые пришлось бы устранять позже, как кризис?» — пытается вспомнить Dispatched.

«Демократы создали преднамеренные последствия — миллионы новых нелегалов, голосующих за них, вот их единственная цель. Этой цели им помогают достичь открытые границы», — отвечает Freedom. Liberty.

«Я не был сторонником Трампа с первого раза (я либертарианец) и до сих пор голосую за либертарианцев, но если бы мне пришлось выбирать между Хиллари, Байденом и Трампом… Трамп победил с большим отрывом из-за политики. Я голосую не за характер, я голосую по вопросам политики», — подчеркивает UknowWhatIKnow.

«Это не более чем политический трюк перед промежуточными выборами. У него была хорошая политика Трампа, но он ее отменил. У него было строительство стены, но он его отменил. У него было 2 года, чтобы решить эту проблему, но вместо этого он предпочел игнорировать ее и сказать, что граница безопасна. Теперь, когда до промежуточных выборов осталось около 80 дней, он хочет заставить вас поверить, что ему не все равно», — рассуждает Tombstone123.

«Когда я прочитал заголовок, я подумал, что, возможно, в Вашингтоне наконец-то услышали мольбу о помощи миллионов американцев. Однако потом мне стало ясно, что это просто политический трюк, чтобы не допустить серьезного поражения демократов в ноябре», — подозревает milretired2.

Напомним, что Байден намерен объявить о своём участии в президентских выборах 2024 года в стране после того, как в ноябре 2022 года состоятся промежуточные выборы в американский Конгресс. Байден объявит о своем выдвижении на второй срок «в течение нескольких месяцев» после довыборов в Конгресс страны, которые пройдут 8 ноября.