Новость о том, что президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, привлекла внимание американских интернет-пользователей.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Байден обсудил с тремя политиками Запорожскую атомную электростанцию на территории б. УССР, договорившись избегать военных операций вблизи станции. Помимо этого четверо согласились, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны как можно скорее посетить объект «для выяснения состояния систем безопасности».

Помимо этого Джонсон, Макрон, Шольц и Байден обсудили текущие переговоры с Ираном по ядерной сделке, подчеркнув, что продолжат поддерживать своих партнеров на Ближнем Востоке.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News. При этом многие усомнились в способности Байдена провести переговоры успешно и предположили, что он спал во время встречи.

«Я не думаю, что Байден способен обсуждать что-либо с кем-либо, если только речь не идет о сне или мороженом», — пишет I’mNotDorothy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Байден обсуждает Иран, [Запорожскую] АЭС с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Байден, ядерная энергия и Иран? Эти три вещи вы никогда не захотите услышать вместе в одном предложении», — иронизирует LT1Formul@.

«Иран — очень ценный и надежный член международного сообщества. Мы определенно должны работать над заключением сделки с ним, потому что такой почетный лидер ни за что не нарушит соглашение. Если вы не заметили, то я очень сильно шучу. Хорошая работа, господин президент. Я уверен, что Израилю понравится, что вы заключили сделку с государством, которое поддерживает терроризм и активно охотится за американскими гражданами», — комментирует skepticinpa.

«Я бы хотел получить копию протокола их встречи, не отредактированную, подлинную, чтобы точно знать, что было сказано. Жаль, что внутренние проблемы, которые волнуют нас дома, не так популярны в этой администрации, которая специализируется на пустой трате времени и денег налогоплательщиков», — осуждает paulallen585.

«Джо предоставил им список своих любимых сортов мороженого. На большее он не способен», — пишет jwillstoneii.

«Байден провел успешные переговоры? Он не способен пользоваться английским языком и тем более обсуждать мировые дела. Какая шутка», — осуждает artvandelay094.

«Он проспал все переговоры», — подозревает Mindbender776.

«Ну, эти переговоры, вероятно, длились пять минут, если вообще длились. Не так уж много можно обсудить, когда ты ничего не знаешь и теряешь нить мысли», — комментирует menotu217.

«Трамп задевал ваши чувства, но Джо Байден вредит вашей семье, финансам и вашей свободе», — уверен johnn707.

«Макрону, наверное, показалось, что он ведет разговор с головкой салата. Хотя Байден испугал не только Макрона, но и нас своим странным поведением. Он любит говорить с пустотой или пожимать руки призракам. Это действительно пугает», — предполагает iamrite777.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США, Евросоюз и другие страны перестать плести интриги вокруг Запорожской АЭС и заставить Киев прекратить обстрелы станции.

Министерство обороны России Запорожская АЭС

Как сообщало ИА REGNUM, военные бывшей УССР нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС.