Американский судья из Солт-Лейк-Сити временно отменил закон штата Юта, запрещающий трансгендерам участвовать в соревнованиях по спорту среди девочек. Однако последнее слово всё же останется за специальной комиссией, которая будет решать, обладает ли та или иная спортсменка-трансгендер несправедливыми преимуществами — среди прочего будут учитываться рост и вес ребенка.

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В Юте, в общем, насчитывается 75 тысяч учеников, принимающих участие в школьных соревнованиях. При этом только четверо из них являются трансгендерами.

Отметим, что закон Юты о запрете участия трансгендеров был принят в июле на фоне всплеска принятия подобных ограничений в других штатах. По всей стране 17 штатов приняли подобные законы, хотя некоторые из них также уже оспариваются в суде.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Washington Post.

«Это один из вопросов, по которому я могу однозначно сказать «нет». Это пренебрежительно и несправедливо по отношению к тем, кто биологически рожден женщиной. Так что просто нет», — пишет MacBear.

Андрей Пронин ИА REGNUM Спортсменки

«Трансгендеры не должны соревноваться с девушками… не из-за каких-то предрассудков, а из-за природы, человеческих систем ценностей, эволюционных социальных и физических различий, которые будут конфликтовать на разных уровнях и сводить на нет спортивные достижения», — считает Gandalf.

«Речь идет о том, что спорт имеет смысл только при условии честной конкуренции. Физические различия между мужчинами и женщинами оправдывают разделение спорта на эти категории для честной конкуренции», — объясняет djy_sf.

«Когда все государственные, национальные и мировые рекорды будут принадлежать людям с XY-хромосомой, кого будут волновать женские и девичьи виды спорта?» — спрашивает Cezanne W.

«И снова элитарные белые привилегированные либералы «решают» внести серьезные изменения без голосования. Кто-нибудь спросил девушек-спортсменок, чего они хотят? Разве не в этом должна заключаться суть женского спорта?» — отмечает Cezanne W.

«И снова не представлена противоположная сторона вопроса. Как бы вы ни старались, вам не удастся переубедить общественное мнение. Мужским телам не место в женских тюрьмах, спортивных секциях, туалетах или приютах. Нельзя подпускать фанатиков к нашей биологии», — считает Ecie Feminane.

«Трансгендеры — это не девочки. Это несправедливо, это неразумно, это путаница», — возмущается yahwecool1.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правосудие

«Они самцы. Вы не можете изменить свою ДНК. Это факт», — напоминает Rondoron.

«Разве либералы не называют это «присвоением»? Как когда белые парни играют черный джаз? Почему бы также не убрать гендерное разделение для всех видов спорта? Пусть мужчины и женщины соревнуются в одних и тех же видах», — иронизирует no_spin_media.

Ранее губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт подписал закон, запрещающий выставлять в свидетельствах о рождении гендерно-нейтральные маркеры, чем привел в ярость защитников ЛГБТ.