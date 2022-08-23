Болгария хочет возобновления переговоров с Газпромом насчет поставок газа. Об этом, как сообщает 22 августа БНР, заявил болгарский министр энергетики Розен Христов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Ни для кого не секрет, что наши переговоры с Газпромом неизбежны. Мы постараемся возобновить утраченные контакты», — сказал он.

В связи с энергетическим кризисом власти страны выразили готовность «пойти на любые условия экспортеров».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения не одобрили возможное начало переговоров представителей Болгарии с Газпромом, особенно на фоне поставок оружия киевскому режиму и антироссийской политики руководства республики.

«Оставить без газа, пусть американцы их берут на содержание», — призвал Ac_M Italy.

«Болгарские политики предатели и слуги Запада», — добавил Jgalit N.

«Вести с ними дела как ни в чем не бывало — себя не уважать», — отметил Цеев.

«Газ-то, как ни крути, нам продавать надо! Но! Вот этих-то можно и до декабря мариновать! То с договором ещё не ознакомились, то ручку забыл… и так далее… Народ-то жалко, совсем долго не надо морозить», — пишет Ирина К.

«Никакого газа за поставку оружия [киевскому режиму], за русофобию, за высылку дипломатов», — призвала Елена.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1823

«Они нам санкции, высылают наших дипломатов, оскорбления, обвинения, а мы им газ? Не слишком ли мы бесхребетные? Хорошими для них мы никогда не будем, не нужно тешить себя», — добавила Ирина.

«Только в рублях, только по биржевой цене. И 100% предоплате», — отреагировал А. Р.

«Русофобия уже не греет?» — с сарказмом спросила Inna M.

«Братушки, простите! Но мы не можем провести переговоры! Все стулья и стол из переговорного зала на ремонте до весны 2023 года! Правительство РФ», — иронизирует Владимир С.

«А как же поставки оружия бандерофашистам?..» — задался вопросом Денис.

«Недолго продержались», — смеется L. V.

«Вот куда они лезут всё время? Что прибалты, что болгары с поляками, каждый раз умудряются первыми обгадиться», — в недоумении Maria V.

«Никак не пойму, почему у власти, и не только в Болгарии, такие идиоты? Всё время на грабли наступают и не каются…» — также задался вопросом Вячеслав.

«Да пусть дровами греются!» — написал Сергей И.

«Мы будем оружие [киевскому режиму] поставлять, а вы нам газ подешевле — такие будут переговоры?» — спросил один из участников обсуждения.

«Опять будут впаривать про братьев, которые должны с пониманием относиться к их тупости?» — задалась вопросом Анна К.

«На бытовом уровне совершенно адекватные и порядочные люди, но как же они такое правительство выбирают? Хотя, кто их спрашивает?..» — прокомментировала Svetlana M.

«Не давать им газ!» — призвал Ферст Лэст.

«Не делай добра — не получишь зла. Если Россия опять начнет продавать газ братушкам, то опять наступит на те же грабли. Пусть топят дровами», — отметил Nick.

«Да это только намерение провести переговоры. Вообще ничего не значит. С ними уже же были договорённости. И по АЭС и по «Южному потоку». Они ничего не соблюдают», — написал Андрей Т.

«А вот не надо им ничего поставлять! Русофобствуют, помогают нацистам — пусть сидят без газа!» — подытожил A. D.

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