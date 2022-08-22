Вопрос использования регистрационных номеров и документов Сербии на территории Косово и Метохии обнажает провал национальной и государственной политики президента Александра Вучича. Об этом ИА REGNUM заявил один из лидеров Народного движения сербов Косово и Метохии «Отечество» Марко Якшич.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово — это Сербия!

Напомним, что 1 сентября правительство Альбина Курти намерено ввести новые правила пересечения административной линии для граждан с документами, выданными органами Республики Сербия, а также запретить использование сербских автомобильных номеров на территории сепаратистского образования. Лидер албанских сепаратистов, премьер-министр Альбин Курти ссылается на «принцип взаимности» в отношениях с Белградом: если Сербия не признаёт Косово, тогда и Приштина не признаёт государственные институты Сербии и документы, выданные ими.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Александр Вучич попытался найти компромиссный выход из этой ситуации на переговорах с Курти, которые 18 и 19 августа прошли в Брюсселе при посредничестве ЕС. Однако Вучич вернулся в Белград ни с чем. На пресс-конференции 21 августа он обещал гражданам, что до 1 сентября при содействии международного общества он будет усилено работать над компромиссным решением, и что нового исхода сербов из Косово и Метохии не будет.

По словам Якшича, «принцип взаимности», на котором настаивает Приштина, не имеет под собой никакого реального основания, так как самопровозглашенная «Республика Косово» не является международно признанным государством.

«И вместо того, чтобы Сербия как государство — член ООН ставила условия сепаратистам в своем южном крае, правящая Сербская прогрессивная партия позволила правительству Альбина Курти шантажировать Белград, ссылаясь на свою сепаратистскую конституцию. Вместо того, чтобы Сербия, соблюдая свою конституцию и законы, запретила проезд через собственную территорию всем лицам и автомобилям с документами и номерами сепаратистского Косово, Приштина, к сожалению, запрещает передвижение косовским сербам и гражданам Сербии, которые приезжают в южный край», — рассказал Якшич.

Якшич напомнил, что до прихода к власти Александра Вучича никаких сепаратистских автомобильных номеров на севере южного сербского края не было и быть не могло. Также так называемая полиция Косово и её «специальный отряд» РОСУ не осмеливались туда наведываться. «К сожалению, подписав Брюссельское соглашение, президент Сербии все это перечеркнул, и сербы теперь должны бороться за то, чтобы документы их государства действовали на территории Косово и Метохии», — добавил представитель движения «Отечество».

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Александр Вучич

По словам Якшича, сербские власти постоянно предупреждают об опасности нового погрома сербов в Косово и Метохии, вызывая панику среди сербского населения, что только утверждает сербов в мысли о необходимости переезда. Тем не менее никакого погрома не будет, так как Белград в конечном итоге согласится на все требования Приштины, так как по факту они являются требованиями пяти влиятельных стран Запада — США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, полагает Якшич.