Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает её коренным интересам, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 22 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Лидер нашего государства проговаривает чётко: «Россия — это мощная, самостоятельная мировая держава». Отсюда прямо вытекает, что ни о каком дальнейшем вписывании Российской Федерации в западную или какую-либо другую «цивилизацию» и речи быть не может. Потому как самостоятельность и вписывание, т.е. принятие чужих правил, — это две никоим образом не сочетаемые вещи.

Президент России Владимир Путин считает крайне важным, чтобы весь мир знал и понимал, какую политику наша страна собирается проводить, чем она руководствуется. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы в будущем ни для кого не стало удивлением, что наше Отечество берёт то, что его по праву.

«Всем мил не будешь. Особенно странам НАТО. Нам это дорого обойдётся, и уже мы на себе последствия санкций ощущаем, спецоперацию пришлось начать. Но оно того стоит. Мы выгрызаем себе место в этом мире», — указывает Дмитрий Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Интернет-пользователи в большинстве своём оказались солидарны с мнением российского президента. Граждане считают, что необходимо заботиться о своих интересах и ставить их всегда выше интересов каких-либо других стран.

«Сильно. Россия должна в своих интересах в первую очередь выбирать себя, свой народ, своё будущее, а уже только потом задумываться о своих «партнёрах», — отметила Эльвира К.

Некоторые комментаторы отмечают, что самостоятельность и суверенитет России — это то, что вызывает животную ненависть со стороны стран Запада и, в частности, Соединённых Штатов Америки, которые не привыкли, что кто-то противится их воле.

«Это хорошие новости! В конце концов, как бы Запад не мечтал нас продавить и навязать собственные ценности, наша страна идет своей собственной дорогой!» — пишет Кирилл В.

Часть людей уверена, что стремление к суверенитету — штука непростая, а также достаточно затратная, но зато, как мы можем видеть на примере чахнущей Европы, самостоятельная политика выигрывает в стратегическом плане, позволяя суверенному государству длить своё существование, превозмогая обстоятельства.

«Нельзя никогда прогибаться под Запад. Тот, кто будет добиваться удовлетворения своих интересов и сопротивляться давлению Запада, тот будет в будущем жить лучше других», — уверена Юлия П.

Нашлись и те, кто напомнил президенту, что коренным интересам Отечества должен следовать не только он и народ Российской Федерации, но и вся российская элита.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Вступление России в ВТО соответствовало её интересам? А договор с Норвегией, сколько там запасов на переданном шельфе нашли? А засилье западного бизнеса в России, который нож в спину вставил? И всё «в интересах государства»? Это хорошо, что под давлением обстоятельств наши власти всё-таки сделали правильный выбор, но страшно даже представить, что будет, когда Запад поманит нашу элиту обратно. Пора создавать национальную патриотическую элиту, а на местах до сих пор сидит предательская прозападная», — поделился своим мнением Олег В.

Напомним, 22 августа президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к гражданам России по случаю Дня Государственного флага РФ о том, что наша страна будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает её коренным интересам.