Посол киевского режима в Казахстане Петр Врублевский заявил о том, что киевские террористы «стараются убить как можно больше русских». Заявление Врублевского 22 августа прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Бывшая УССР

«Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — отметила Захарова в своем телеграм-канале.

Заявление представителя киевского террористического режима Врублевского обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что то, о чем заявил Врублевский, является смыслом существования киевского террористического режима и подобные заявления и ранее неоднократно делались на территории бывшей УССР, контролируемой киевским режимом. Иные также задались вопросом, как отреагирует на слова представителя киевского режима руководство Казахстана.

«Надеюсь, безнаказанным это не останется», — написала Оксана.

«А почему он до сих пор послом работает в Казахстане?» — задался вопросом V. K.

«Всё потому, что мы затянули с началом СВО…» — считает Нажия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«А что скажет Токаев? Союзник по ОДКБ», — задалась вопросом NinaZh.

«Уровень развития полностью соответствует стране проживания! Пусть говорит дальше…» — добавила Елена.

«После таких слов он думает, что [боевиков ВСУ] будут брать в плен?» — задался вопросом Владимир.

«Да они и раньше не скрывали этого…» — написал Иван С.

«То есть? Такие заявления делать можно, а судить «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нельзя?..» — в недоумении Валентина.

«Ну раз так — никакой жалости и пощады. За что купили, за то и продадим. Или идиоты думают, что тут смиренно всё будут смерть ждать свою? Всё бандеровское отребье на свалку истории», — не выдержала Наталья.

«[Киевский режим] не имеет права на существование», — считает Петр.

«Они захлебнутся своей злобой скоро», — добавила Лариса.

«Это внутреннее дело Казахстана держать таких ублюдков в стране? Моё мнение: наш МИД должен потребовать от страны, которая входит в ЕАЭС, убрать это недоразумение из посольства», — призвала Валентина.

«Ну вот и кого там жалеть, если [киевский режим] сделал идею «убить русских» смыслом существования… Но идиоты не понимают, что отношение к нацистам и фашистам у русского народа всегда и везде будет одинаково. Смерть фашистам», — пишет Дженифер П.

«А так да, нацизма нет…» — с сарказмом отреагировала Ольга.

«Ясно одно, что адекватный человек такого не скажет», — отметила Maria M.

«Укронацизм — это люди с русскими именами и фамилиями, на чисто русском языке говорят о ненависти к русским и призывают к их убийству», — написал Tosha.

«Русский — это не национальность, русский — это дух! И в его семье может быть русский, даже его сын», — написала Алина Д.

«Какое воспитание они дают своим детям? А разве не противозаконно то, что он говорит про убийство русских? Власти Казахстана должны реагировать на это…» — призвала Татьяна.

«На статью наговорил посол, ой, наговорил… Чисто разжигание межнациональной розни…» — подытожил Alex D.