Калининградская область, 30 января, 2007, 19:30 — ИА Регнум. В мировой суд города Краснознаменского Калининградской области поступило уголовное дело по факту нанесения побоев местному депутату Евгению Авилову. Как сообщил сегодня, 30 января, корреспонденту ИА REGNUM мировой судья Сергей Бешенцев, уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) возбуждено в отношении хозяйки городского кафе "Гудвин" Светланы Артемовой.

Согласно заявлению в милицию депутата Авилова, женщина ударила его по голове подносом, когда он ужинал в питейном заведении.

Сама Светлана Артемова заявила журналистам ГТРК "Калининград", что "просто не выдержала". "Невозможно постоянно выносить издевательства депутата", - продолжила хозяйка кафе. По ее данным, народный избранник в тот вечер разбил 2 бутылки водки и 2 пепельницы. Ущерб составил 850 рублей. "Очень многие лица из вышестоящих, которые в кафе обедают, говорили: "Правильно сделала! Надо было еще на уши вот так завернуть", - заключила Артемова.

Как в свою очередь сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОВД Краснознаменского района, депутат Евгений Авилов за свои действия был привлечен лишь к административной ответственности, поскольку причиненный им ущерб кафе оказался малозначительным для возбуждения уголовного дела.

Стоит отметить, что в депутатском корпусе самого западного региона России это уже второй случай избиения народных избранников. В октябре прошлого года депутат Черняховского окружного совета Виктор Подлипный, служивший в молодости десантником, заявил, что спикер окружного совета Валентина Кикор из-за политических разногласий "неожиданно нанесла по уху удар правой рукой". В результате нападения депутат был доставлен в военный госпиталь с сотрясением головного мозга средней тяжести.