Несмотря на натянутые отношения между Сеулом и Токио из-за ряда нерешенных вопросов, новое правительство Южной Кореи во главе с Юн Сок Ёлем отчаянно пытается улучшить отношения со Страной восходящего солнца. Однако какие бы попытки ни предпринимали южнокорейские власти, Япония продолжает отстаивать свои прежние позиции и убеждения. В связи с этим пользователи южнокорейских социальных сетей не смогли обойти стороной попытку властей решить затянувшиеся конфликты.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Южнокорейские власти потребовали от Японии вернуть Южную Корею в «белый список» стран, экспорт в которые не попадает под усиленный контроль властей.

«В ходе встречи министров иностраных дел Южной Кореи и Японии, состоявшейся в Камбодже 4 августа, глава южнокорейского внешнеполитического ведомства Пак Чин потребовал снять ограничения на экспорт материалов для производства полупроводнкиов и вернуть страну в «белый список»», — говорися в статье японской газеты Sankei Simbun.

В статье японской газеты отмечается, что правительство Японии отклонило просьбу Сеула, акцентировав внимание на том, что данный вопрос должен решаться отдельно от проблемы компенсаций жертвам принудительного труда.

Напомним, что в июле 2019 года Япония ограничила экспорт трех химических материалов, необходимых для производства полупроводников и дисплеев. А в августе Токио исключил Южную Корею из «белого списка».

Это действие со стороны Токио было расценено как ответная мера на решение Верховного суда Южной Кореи, предписывающее японским фирмам выплатить компенсацию жертвам принудительного труда в годы Второй мировой войны.

Токио опротестовал данное решение, отметив, что вопрос компенсаций был решен двусторонним договором от 1965 года, а также заявив, что ввод экспортных ограничений не являлся «ответом» на решение суда.

Отметим, что исторические и торговые споры между Сеулом и Токио ухудшили отношения между странами. Однако правительство Южной Кореи во главе с Юн Сок Ёлем пообещало их исправить.

Токио неоднократно подчеркивал, что решение вопроса о компенсациях является необходимым условием для улучшения отношений. Однако в связи с тем, что Верховный суд Южной Кореи должен был вынести решение о ликвидации японских активов для выплаты компенсаций, в июле МИД страны обратился в суд с просьбой отложить рассмотрение дела, чтобы предпринять попытку дипломатического решения вопроса.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

Некоторые жертвы принудительного труда назвали данную просьбу внешнеполитического ведомства «актом предательства», акцентировав внимание на том, что с этим делом нужно покончить как можно скорее.

«Почему мы пресмыкаемся перед ними?» — недоумевает hsd9***.

«Прояпонское правительство, ничего нового… Может, ещё присоединимся к Японии?» — вопрошает lgcj***.

«Юн — президент, который хочет наладить отношения с Японией… У него нет гордости, патриотизма… Он доказал это в своей речи по случаю Дня освобождения», — отмечает tik1***.

«Даже Мун Чжэ Ин сохранил гордость и объяснил, почему ему пришлось пойти на такой шаг», — пишет marc***.

«Может, сперва о людях подумаешь?» — интересуется ysg1***.

«В эпоху Муна мы стояли с лидерами G7 плечом к плечу, однако за три месяца Юн отбросил нас лет на 20 назад. Мне до сих пор непонятно, что у него в голове творится. Он либо застрял в каком-то временном промежутке, либо до мозга костей является японцем», — пишет jin0***.

«Если он продолжит такое творить, то рейтинг одобрения лишь продолжит падать», — констатирует bong***.

«Нас унижают все, кому не лень: Япония, Китай, КНДР… Это лишний раз доказывает некомпетентность нашего правительства», — отмечает tlad***.

«Почему мы должны преклонять колени и умолять эту коррумпированную страну?» — недоумевает dldh***.

«Не пытайтесь что-то делать — лучше сохраняйте статус-кво», — предлагает pcg6***.

«Я не понимаю, на чьей стороне наше правительство? Большинство граждан выступает против Японии… А наши власти машут хвостами перед Токио…» — пишет dwin***.

«Японцы не собираются извиняться. Кроме того, в следующем году они намерены слить воду с АЭС «Фукусима». Почему вы пытаетесь улучшить с ними отношения? Вам нужно требовать от них извинений и компенсаций за ошибки прошлого, а также протестовать против слива загрязненной воды», — рекомендует 94ki***.

«Зачем вы склоняете перед ними голову, если этот «белый лист» нам даже не нужен?» — недоумевает yg08***.

«Даже если сейчас мы выберем Ли Чжэ Мёна президентом, национальный престиж ещё можно будет восстановить», — предполагает yuhi***.