Может ли нормальный человек глумиться над гибелью обычного человека и страданиями его родных? Ответ на этот вопрос очевиден. От того вдвойне мерзко видеть, как в мессенджере Telegram многие жители бывшей УССР и так называемые российские «либералы» радовались и смеялись над гибелью политолога Дарьи Дугиной, которая стала жертвой террористической атаки Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Издевательства, которые позволяли себе писать представители либерального сообщества России и часть жителей бывшей УССР, в принципе не способны прийти в голову нормальному человеку. Перечислять все эти высказывания не представляется возможным в силу этических причин. Особое возмущение телеграм-каналом вызвал тот факт, что авторы таких комментариев и постов глумились над смертью Дугиной не скрываясь. Тонны информационных фекалий лились на погибшего политолога не из анонимных аккаунтов Telegram, а от авторизированных пользователей, которые нисколько не боялись злорадствовать над чужим горем.

«Все, кто сейчас потешается над смертью Даши, упражняется в сарказме и троллинге, все эти мундепы, блогерки и активисты, должны быть арестованы. Время выносить мусор», — написала в своем телеграм-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симонян.

Удостоверение Шабан. Военная часть 30 57. Азов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нацгвардия

На этот комментарий ей ответил телеграм-канал «Андрей Медведев», администратор которого призвал не питать иллюзий относительно судьбы всех тех, кто высмеивал гибель Дугиной.

«Должны быть арестованы. Но не будут. И я это отлично понимаю. И ты это понимаешь. В России можно безнаказанно собирать деньги на поддержку ВСУ. Это факт. А уж глумиться над смертью русского патриота вообще не считается преступлением. Как принято говорить, запомните этот пост. Ещё меньше, чем через год увидите лекции Быкова в Москве», — написал «Андрей Медведев».

Исполнитель теракта. Член полка Азов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шабан Наталья

«Я не понимаю, почему бы не арестовать всех тварей, что глумятся над смертью Даши. Я не понимаю, почему наши «спящие» в Киеве до сих пор не проснулись. Я не понимаю, почему в городах моей страны можно собирать в открытую деньги для ВСУ. Я не понимаю, почему в Киеве ещё есть строения на Банковой улице. Я много чего не понимаю. Понимаю только одно: Даши Дугиной больше с нами нет», — в унисон этой дискуссии написал телеграм-канал «Тигран Кеосаян».

Негодование российской общественности по поводу глумления над смертью Дугиной находит живой отклик в сердце, пожалуй, каждого жителя России. Другое дело, что подавляющее большинство населения страны даже не знает о том, какой шабаш был устроен «либеральной тусовкой» вокруг организованного киевским режимом теракта. Не потому ли, что сторонники «прекрасной России будущего», высмеивающие гибель Дарьи, предпочитают делиться своими мыслями в запрещенных соцсетях? И почему вообще жителей России должно волновать мнение тех, кто, живя заграницей, ненавидит нашу страну? Такими вопросами в своём телеграм-канале задалось ИА REGNUM.

«Уважаемая Мария Захарова написала прочувствованный пост, направленный против тех, кто глумится по поводу жертв страшного ночного убийства Дарьи Платоновой (Дугиной) в Москве. И не только Мария Захарова, но и многие другие уважаемые люди написали об этом: Тигран Кеосаян; Маргарита Симоньян; Александр Дюков; Пётр Лундстрем; Владимир Соловьев и многие другие, всех не перечислишь. Мы полностью присоединяемся к их мнению и праведному гневу. Однако у нас вопрос: а где они нашли этих глумящихся подонков, где они их читают и видят? Вот в нашей огромной ленте в ТГ их нет от слова совсем. Нет их среди военкоров, их нет среди отечественного экспертного сообщества, нет среди общественно-политических деятелей России. Все, абсолютно все люди, радеющие за нашу страну, понимают, что это трагедия, а не повод для шуток», — написало в своем телеграм-канале ИА REGNUM.

В этой связи невольно задаешься вопросом, зачем публичные личности пользуются информационными ресурсами, где можно наткнуться на публикации откровенных подонков. Возникает неприятное ощущение, что для многих вполне патриотичных представителей отечественной элиты всё еще остаётся важным, что думают о России за её пределами.

«Да и внутри страны важной для этих представителей элиты почему-то считается оценка тех, кто нашу страну не поддерживал и не поддерживает, добра ей не желал и не желает, но в силу «классового» или «тусовочного» принципа все еще зачем-то считается важным: «Ах! боже мой! что станет говорить княгиня Марья Алексеевна». Да, они сейчас глумятся и радуются. Они всегда так относятся к трагедиям в России — хоть малым, хоть большим. Они глумились над «Курском», они глумились над «Норд-Остом», они глумились над гибелью хора имени Александрова. Но нам с ними не по пути, нам незачем их читать и транслировать их мнение: собаки лают, Россия идёт вперёд. Спорить с ними — зря тратить время, объяснять им, что люди так не поступают, — смешно. Они лают не от глупости и не от злобы даже, а за зарплату, профессионально», — высказал свое мнение телеграм-канал ИА REGNUM.

По мнению телеграм-канала «Старше Эдды», в России давно уже пора менять отношение к различного рода проявлением дискредитации армии и патриотических движений. Любой, кто позволяет себе хамство в отношении защитников отечества, должен быть неизбежно наказан в соответствии с действующим законодательством.

Объявление о продаже автомобиля исполнителей теракта.

«Пока в столице и других российских городах можно спокойно собирать деньги для ВСУ, причем на вечеринках в кабаках, не пускать в рестораны офицеров в форме, царапать гвоздями похабщину на машинах с буквой Z, выражать свою «гражданскую позицию» в виде ругательств в сторону русской армии, ничего хорошего у нас не будет. И варварское убийство Даши на глазах у отца — ярчайшее тому подтверждение. Выбор цели и способ убийства показывает, что война вышла на другой уровень. Уничтожаются те, кто искренне и не за деньги желает строительства поистине суверенного Русского мира, несёт эту идеологему в массы. Убивают не человека, убивают самих носителей идеи, уничтожают фундамент, который и так является не слишком крепким», — написал «Старше Эдды».

Mini Cooper исполнителей теракта. Машину фотографирует дочь Натальи Шабан

Реакция «опполиберальной тусовочки» на гибель Дугиной окончательно срывает маски и покровы с их лиц, убежден телеграм-канал «Неистовый мольберт V». По его мнению, за всеми ширмами и радениями о «прекрасной России будущего» всё время скрывалась только нечеловеческая злоба и ненависть в России, её народу, культуре и истории.

Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина» Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной

«Ещё не так давно, они кричали о равноправии, верховенстве закона, о конституции и много о чем ещё. Но, сейчас, они откровенно радуются и глумятся над гибелью своего соотечественника. Делают это открыто и злорадно. Почему? А потому что уверены, что им за это ничего не будет. Потому что могут на этот раз высказать всё что думают. А разве смерть человека, пусть и других взглядов, может вызывать радость, а теракт оправдания? В этом и заключается гнилая психология этих врагов России. Можно сажать за решетку, пытать, убивать, взрывать — любого, кто не разделят твоих взглядов. По их логике», — отметил «Неистовый мольберт V».

1RNK Дарья Дугина

Автор поста считает, что глумление над смертью человека — такое же преступление, как и соучастие в организации теракта. И подобные вещи требуют наказания.

«Просто вдумайтесь, какой молох смерти и репрессий прокатился бы по нашей стране, в случае прихода к власти либералов. Они бы уже ничего не стеснялись, а только выписывали смертные приговоры. Штамповали бы их так быстро и безапелляционно, что любой контрреволюционной тройке времён начала СССР это показалось бы дикостью и варварством. Но мы ведь не такие. Пройдет время, все уляжется, закончится СВО, и большинство этих мерзавцев, что сегодня ликовали, вернутся в Россию. Перед этим, разумеется, потерев все неудобные посты в соцсетях. Вернутся, оглядятся, и… опять начнут с робких замечаний, что все перед законом должны быть равны, и что недостаточно делается в нашей стране для свободы слова, плюрализма мнений и демократии. Ведь все уже давно позабудут, что они писали сегодня. И мало кто вспомнит, что под этими масками они прячут немытые рыла обыкновенного нацизма и русофобии. Так ведь? Или я ошибаюсь?» — задается вопросом «Неистовый мольберт V».

Пока одни телеграм-каналы поражались тому, с каким упоением жители бывшей УССР и российские либералы радуются смерти Дугиной, другие обратили внимание на то, что Запад нисколько не смутил тот факт, что политолог стала жертвой террористического акта, организованного киевским режимом.

Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина» Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной

«Судя по реакции западных СМИ на убийство дочери Дугина, они нас уже дегуманизировали — теракт и убийство уже не считается преступлением. Это, типа, та реакция, которую Россия заслужила. Подчеркиваю — Россия. Как страна. А, следовательно, и народ. Еще раз повторю одну и ту же мысль — нам с ними на планете больше не уместиться. Либо они «отожмут» нас, либо мы их. Других вариантов не осталось. Поэтому только война. До победного конца», — написал телеграм-канал «Юрий Баранчик».

При этом среди сообществ в Telegram нашлись и такие, кто вместо эмоций предпочел оценить происходящее с точки зрения того, как российскому обществу бороться с подобными проявлениями человеконенавистничества. Среди этой категории оказался и командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский, который в своем личном телеграм-канале обратил внимание на то, что сообщество либеральной «оппозиции» следует рассматривать как один из инструментов войны Запада против России.

«Я хочу, чтобы были те самые либералы, которые против нас. Хочу, чтобы в кафе не пускали людей в военной форме, чтобы кто-то радовался нашей смерти. Я не хочу всеобщего одобрямса и притворных улыбок — мы должны видеть, что война везде, и война эта не против [б. УССР], а за наше будущее. Тогда всем будет понятно, что нас убивает не обученный и натасканный террорист или агент — нас убивает среда, которая поддерживает и одобряет этого агента», — написал Ходаковский.

По его мнению, именно те, кто ещё до начала спецоперации, живя в России, поддерживал киевский режим, способствовали тому, что тот не шёл навстречу требованиям Москвы, а стремился к вооружённому конфликту.

«Именно они давали и дают Западу надежду, что стоит надавить на Россию, и либералы, и прочие по аналогии с Болотной, побегут свергать власть — и Запад давит, поддерживает [б. УССР], вводит санкции… А перед этим отказался рассматривать любые инициативы России по вопросам коллективной безопасности. И сейчас эти выступают против войны, которую на деле сами и «приближали, как могли», и я хочу видеть их в лицо — так спокойнее», — подытожил Ходаковский.