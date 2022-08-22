ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Соцсети: «К ответу террористов!»
Пользователи соцсетей 22 августа обсуждают информацию о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.
По данным ведомства, преступление подготовили и совершили спецслужбы киевского режима. Исполнитель — проживавшая на территории б. УССР Наталья Вовк 1979 года рождения.
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Не так давно, в июле, Вовк вместе с несовершеннолетней дочерью приехала в Россию. Она снимала квартиру в доме, где жила Дарья Дугина, и собирала информацию о ней.
В день убийства Вовк с дочерью была на литературно-музыкальном фестивале, где журналистка присутствовала в качестве почётного гостя. После управляемого подрыва автомобиля, которым управляла Дугина, Вовк с дочерью уехала в Эстонию.
«Быстро раскрыли, молодцы!» — комментирует подписчица новостного телеграм-канала Татьяна П.
«Границы перекрыть надо, чтобы убийцы не курсировали туда-сюда», — считает Юлия.
«Всех найдём и накажем!» — пишет Kail.
«Уже сбежала в Эстонию…» — напомнила Mya.
«Всяко по заданию СБУ действовала», — убеждён А.
«Нужно найти, даже в Эстонии!» — подчеркнул Sem.
«Эстонию как покровительницу террористов — к ответу. Террористку сюда, где всё произошло!» — комментирует Елена.
«Если это правда, пусть знает, что наши везде!» — предупреждает Марика.
«Эстонию — к ответу! Террористку — в Россию на суд», — призывает Елена.
«У неё же у самой есть дочь! Каким же человеком надо быть, чтобы убить чужого пусть и взрослого ребёнка!» — возмущена S.
«Никто и не сомневался, кто за этим стоит…» — сделал вывод Е. D.
«Приехала с ребёнком, террористка, чтобы внимания меньше было», — заметил А.
«И как её теперь достать?» — интересуется Анна.
«Вот тебе и женщина с ребёнком», — шокирована Виктория.
«СБУ срочно признать террористами!» — призывает А.
«Поддерживающие террористический киевский режим радуются чужому горю…» — подытожил обсуждение пользователь с ником «…».
Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулём которого находилась Дарья Дугина, взорвался вечером 20 августа в районе посёлка Большие Вяземы Московской области. После этого машина загорелась. Дарья Дугина погибла на месте.
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