Заявление Владимира Зеленского никогда не вести переговоров с Россией, если в ДНР начнётся суд над нацистами с «Азовстали», спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди спрашивают, кто этот Зеленский, чтобы делать заявления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

«Зеленский — враг, он агитирует граждан бороться до последнего, хотя есть возможность все прекратить — но этого же США не одобрят. Не думаю, что такое сотрудничество положительно, все делается для того, чтобы вставить палки нам в колеса», — написала в телеграм-чате ИА REGNUM Елена Агафонова.

«Будет позором, если мы опять станем с упоротыми договариваться. С террористами не о чем вести диалог», — считает Елена Бородулина.

«Киевские террористы, которым показали, как ВСУ издеваются над российскими пленными, сказали, что это зверство и нарушение прав человека», — поделилась Ксения Громова.

«А кто такой Зеленский? А это тот наркоман. Все понятно. С ним будет общаться только нарколог. Политики его не поймут», — иронизирует Светлана.

«Что за детский шантаж?» — спрашивает Елена.

«Переговоров не будет, Зеля, не переживай, заберём своё и уйдём», — смеется И.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Даже бомжи на Крещатике в курсе, что у Зели приказ от США воевать до последнего <…>, а суд над азовцами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — неизбежность! Да и какие, к Бандере, переговоры… Киеву лишь светит подписание акта о своей капитуляции! Но этот дурачок в вышиванке продолжает бредить с «серьёзной» рожей…» — отозвался о Зеленском телеграм-канал «Росскандал».

«Когда наркоман у власти, то это беда», — соглашается Роберт.

«Зеленский существует в параллельной реальности (подозреваю, что в результате вдыхания белых дорожек). Он всерьёз считает, что своим глупым ультиматумом может остановить машину возмездия? К сожалению, у комика с туманом в мозгу есть ещё возможность дотянуться своими мерзкими лапами до чеки ядерной гранаты (ЗАЭС). Убеждён, что русские не дрогнут и доведут начатое великое дело до победы», — поделился мнением А.

«Беги, наркоман», — напутствовал Михаил Н. Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Киев откажется от переговоров с Москвой, если будет проведен трибунал. О том, что его заявления на тему проведения трибунала над киевскими нацистами, совершавшими военные преступления в Мариуполе, не повлияют на его проведение, 22 августа заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

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