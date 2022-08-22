Биржевая стоимость газа в Европе 22 августа впервые с начала марта текущего года была зафиксирована на уровне выше $2800 за тысячу кубометров. Об этом со ссылкой на данные торгов передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла до $2862 за тысячу кубометров.

Добавим, также цена на газ фиксировалась на уровне выше $2900 за тысячу кубометров.

Рост цен на голубое топливо обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что цены растут при том, что ещё пока «Северный поток» работает (его ещё не отключили) и Россия не вводила никаких ответных санкций.

«Никогда так не ждала настоящей русской зимы в европейских «демократических» странах. Хотя и лето им спуску не даёт», — иронизирует Галина.

«Отлично, но пока недорого»!» — считает Alekc.

«То ли еще будет. Прогрессивная Европа», — смеется Roman.

«Получили то, что хотели. Никогда россияне так сильно не ждали ЗИМЫ», — с сарказмом добавила Svetlana G.

«А что с лицом, европейцы? Кизяк заготовили?» — пошутил один из участников обсуждения.

«Вот вы смеётесь, а кизяк тоже подорожал! Продам кизяк!» — иронизирует Serghei.

«А что случилось? Санкции против ЕС ведь никто не вводил. Европейцы этой зимой как [жители бывшей УССР] будут покрышки жечь и скакать, чтобы согреться, но переживут эту зиму не все. Скажите спасибо вашему правительству в ЕС», — написал Nik.

«Без дешёвого газа никак? Зелёная энергетика?» — интересуется S.

«Они могут себе позволить, ведь могут же, да?» — с юмором спросил «Жан-Поль Сартр».

«Да что же такое, опять русские виноваты и мешают жить развитым странам», — с сарказмом пишет Алексей С.

«И это ещё СП на профилактику не уходил…» — добавил Jef L.

«Бедные немцы. Путин подсадил на газовую иглу», — смеется Arartem.

«Россия — спонсор развития экономик Европы 1990-2021», — не без сарказма комментирует Jhonny.

«Продавать газа меньше, при этом зарабатывать больше, вот это многоходовочка», — добавил «А».

Gazprom.ru Газ

«Европа работает по-стахановски: выполнить план и перевыполнить, даешь 5000 к концу года!» — иронизирует Яна Витальевна.

«Не жаль. Пусть отморозят себе либеральные ценности», — не выдержала Галина.

«Очень их жаль, но цена пусть растет. Мы русские такие сердобольные. Я слышала, что лечение холодом очень эффективно от многих болезней», — смеется Оксана.

«Народные приметы. Если лето было жаркое и засушливое, то зима будет суровой», — с сарказмом написал SuperNova.

«Назло кондуктору пойду пешком. Европа», — пишет Natitati.

«А ведь эта ситуация с энергоносителями даже не цветочки, а ещё бутоны. Цветочки с октября начнутся», — отреагировал Pavel C.

«Пока Европа платит дорого за энергоносители, производство вооружений для [киевского режима] стоит баснословных денег, да и вооружения будут ехать на очень дорогом топливе. [Военные действия] Западу очень дорого обходятся во всех смыслах», — отметил Laster.

«Мало. Нужно больше!» — шутит Andr.

«Чем ближе дыхание осени… А зимой будут новые рекорды…» — написал Андрей.

«Пока в турбину наиграются, цена поднимется ещё выше, а профилактика и полная остановка на три дня тоже цену не уменьшит, ждём-с», — подытожила Lora.