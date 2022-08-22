Долгожданный рок-фестиваль «Чернозём» в Воронеже, который проходил 18–21 августа, был омрачён скандалом вокруг одного из хедлайнеров.

Павел Ищенко ИА REGNUM Группа «Сплин»

20 августа лидер группы «Сплин» Александр Васильев высказался в поддержку своих коллег, которые бежали из России после начала специальной военной операции.

«Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся», — заявил музыкант.

Этим он вызвал негодование гостей фестиваля — многие зрители стали покидать площадку.

Не осталась незамеченной неожиданная (судя по всему, и для организаторов фестиваля) провокация музыканта и социальными сетями.

«Ну вот и раскрываются внутренние черви в банке… Невелика потеря!» — написала Людмила М.

«У нас теперь свои песни и свои группы. Как сразу познаются люди», — откликнулась Светлана Д.

«Что называется, отпелись. Я бы таких в Киев отправлял. Пусть перед вэсэушниками поют», — написал Владимир П.

«Гнать их, яйцами надо было закидать, крысьё», — не сдерживает эмоций Яна П.

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы «Сплин» Александр Васильев

«Не знаю, как мы им, но они нам не нужны», — написала Виктория К.

«Пусть этот «Сплюнь» валит туда же, куда уехали те, про которых они вспомнили», — написал ещё один участник обсуждения.

«Они же обычные арлекины, это просто артисты… чего их слушать-то, они не вас кормят, а себя… Шуты есть шуты», — добавил другой.

«Денежку за выступление им заплатили?! Пусть вернут за нарушение контракта, в условиях выступления, вероятно, не было прописано отсебятины», — предложил Сергей С.

«Чемодан, вокзал, Киев», — предложил Иван П.