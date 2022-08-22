Уорент-офицер британской армии Пол Карни считает, что британским солдатам, а также их семьям необходимо подготовиться к войне с Российской Федерацией. Об этом военный заявил в интервью The Mirror.

Противостояние России и Великобритании. Рисунок

«Я хочу, чтобы мы все проверили, что физически готовы к боевым действиям. А еще важно, чтобы мы готовили близких и семьи… Я прошу, чтобы вы обсудили с ними потенциальное развертывание сейчас», — призвал он.

Британский военный также отметил, что на данный момент армия Британии якобы готова к «войне и противостоянию угрозе со стороны России».

Заявление военного обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что заявление военного, по их мнению, является отвлечением от внутренних экономических проблем, которые в Британии имеются. Иные добавили, что Великобритания уязвима перед российским вооружением. Были и те, кто отметил, что британская армия неспособна сражаться с армией, равной ей по силе.

«Просто знает кошка, чью сметану съела. Переживает, что Россия будет действовать их методами. Ну пусть боятся. Не только нам переживать!» — отреагировала Елена.

«Нынешняя британская армия способна воевать лишь с папуасами, войну со странами уровня России тупо не потянет», — считает Michal P.

«А будет потом куда вернуться солдатам, если Англия с этого момента может уйти под воду», — с сарказмом поинтересовалась Marina S.

«Я так понимаю, окопы начнут рыть?» — недоумевает Ольга Б.

«Уорент-офицер — это типа нашего младшего лейтенанта? Когда всё плохо в стране, нужно срочно говорить о угрозе вторжения со стороны РФ», — смеется R.

Солдаты вооруженных сил Великобритании

«Историческая память у них напрочь отсутствует, а то бы помнили русского солдата в действии… Достали уже своей неадекватностью», — не выдержала Тамара С.

«А они не подумали о том, зачем они нам вообще нужны?» — задалась вопросом Anna.

«Хотят отвлечь народ от насущных проблем», — написала Елена М.

«Они практически никогда не воевали в регулярных боевых конфликтах с регулярной армией, равной им по силам. Почти всегда воевали против «аборигенов» и более слабых армий. Их оружие — это политика и экономика, но их арсенал на этом поприще давно проржавел и находится в не лучшем состоянии на данный момент», — отметил Константин В.

«На Англию у России есть «Посейдон», если что — и Англии нет. На данный момент в России безопаснее жить, чем в Англии. Второе, они ещё с премьер-министром не определились, страна пока без премьера…» — добавила Sandra C.

«Зачем нам вторгаться? «Нас и здесь неплохо кормят». Мозг свой включите!» — с сарказмом призвала Irina C.

«До 45-го года их остров был неприступной крепостью. После развития ракетных технологий Британия — самая уязвимая страна. Так [что] в перестрелки с ними никто играть не будет в случае включения в военный конфликт», — написал Akram S.

«Больше похоже на приглашение победить их, а потом кормить и греть их за наш счёт. Поговорите со своими семьями, они согласятся», — с юмором подытожил Владимир.