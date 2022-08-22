Известие о том, что читатели Daily Mail пришли в ужас от обновленного прогноза по стоимости жилищно-коммунальных услуг, дорожающих из-за сокращения поставок российского газа, спровоцировало волну иронии в соцсетях. Люди назвали Великобританию «Мелкобританией» и посоветовали почаще выбирать себе правителей «без мозгов».

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Припомнили пользователи и заявления европейских правителей о привелегии и визах для российских граждан.

«Может быть, поехать в Европу — это привилегия, по мнению некоей дамы-политика. Но, как я смотрю, для самих европейцев привилегия иметь свет и горячую воду в собственном доме. Еда тоже, по-видимому, станет только для привилегированных», — заметила Алла Глазунова.

«Можно зато теперь с друзьями играть в ролевую игру «цивилизованные европейцы»: кто первый помоется — тот и проиграл!» — смеется Татьяна Акиндинова.

«Новый год будет весёлым… для немыто-голодной и замёрзшей Европы», — соглашается Дмитрий Редьков.

«Русофобия стоит дорого», — отмечает Арсений Новиков.

«Русофобия всегда была дорогим удовольствием. Очередные 100 лет прошли, и Европа и США решили снова поиграть в русофобию. Ничего необычного, но итоги будут другими», — заметил Михаил.

«Русофобия теперь имеет денежный эквивалент», — развивает тему Сергей Коновалов.

Пьер Эдуард Фрер. Растопка печи (фрагмент)

«Вот это и называется, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Кушайте, не обляпайтесь», — замечает Андрей Желтов.

«Возмущаются, а сами выбирают себе в премьеры самых русофобов. Пусть продолжают в том же духе», — заметил Петр Прокопенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что к апрелю 2023 года цены на энергоносители в Великобритании могут превысить 6 тыс. фунтов стерлингов (увеличение в пять раз в сравнении с весной 2022 года), известила Daily Mail. Читатели издания пишут в комментариях о своем шоке.

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