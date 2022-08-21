«Был бы 1937 год, всех бы вычистили» — сети об убийстве Дарьи Дугиной
Убийство Дарьи Дугиной отозвалась скандалом, корни которого исходят из Екатеринбурга. Местный журналист Дмитрий Фоминцев разразился в своём телеграм-канале постом, который вызвал бурю негодования у патриотической общественности.
Напомним, трагедия произошла 20 августа в Московской области. В автомобиле Дарьи сработало взрывное устройство. Некоторые наблюдатели считают, что бомба предназначалась отцу молодой женщины Александру Дугину.
Фоминцев отреагировал на преступление следующим образом. Он написал: «Убийство журналиста (прости господи), философа и прочее Дугиной — хорошо!» И пояснил, что хорошо оно для «пропагандистов», которым, по его мнению, теперь поднимут зарплату.
В соцсетях и на форумах активно обсуждают его слова. Блогер-патриот Сергей Колясников написал: «Сначала глумился над бабушкой с флагом. Теперь решил поизгаляться над смертью Даши».
Также он направил обращения в Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет и Администрацию президента. Гражданин требует проверить это высказывание на предмет возможных оскорбления представителя власти и публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации.
Подобные обращения написали ещё несколько граждан. После этого Фоминцев удалил свой скандальный пост, извинился перед теми, кто оскорбился, и заявил, что не глумился над убийством Дарьи Дуговой. Тем временем граждане продолжают выражать своё негодование.
«Пора бы уже в УК вводить статью за пляски на костях», — написал некий Андрей Г.
«Что у нас за оправдание терроризма дают? А, я ж забыл, страна-то у нас либеральная…» — отметился в комментариях гражданин Валерий Б.
Алексей М. в свою очередь спросил: «А это была красная линия или снова другой цвет?» Намёк более чем понятен. А Олег К. обратился к президенту России Владимиру Путину: «Пора начинать всерьёз, Владимир Владимирович. Начать с пятой колонны».
Его поддерживает и интернет-пользователь Martin. «Хватит играть в спецоперацию, пора начинать войну на уничтожение. И начать следует с пятой колонны в России», — подчеркнул гражданин.
А некий Евгений К. считает, что в сложившихся условиях, учитывая, сколько в России работает диверсионно-разведывательных групп, силовым структурам надо срочно перегруппировываться и работать серьёзнее. «Надеюсь, верхотура перестанет пребывать в сладостных настроениях и уже зашевелится немного по-другому», — добавил гражданин.
В комментариях граждане пишут много слов про Екатеринбург, мол, там находится «Ельцин-центр» и очень много тех, кто поддерживает антироссийские силы. Но при этом есть и много людей, которые всей душой за Россию и поддерживают проведение специальной военной операции. Кстати, и в других городах России есть противники СВО. Вспомним про недавний случай в Москве, где посетителя ресторана в военной форме не пустили в зал.
«Пока в столице и других российских городах можно спокойно собирать деньги для ВСУ, причём на вечеринках в кабаках, не пускать в рестораны офицеров в форме, царапать гвоздями похабщину на машинах с буквой Z, выражать свою «гражданскую позицию» в виде ругательств в сторону русской армии, ничего хорошего у нас не будет. И варварское убийство Даши на глазах у отца — ярчайшее тому подтверждение», — пишет телеграм-канал «Старше Эдды».
Также в сообщении говорится, что террористы убивают не просто людей, а «самих носителей идеи, уничтожают фундамент, который и так является не слишком крепким».
«И самое страшное, что если бомбу и подложили хохлы, то сам приказ отдан совсем из другого «центра принятия решений», а поддержка и сопровождение данного теракта осуществлялась, к огромному сожалению, из столицы нашей Родины», — говорится также в сообщении.
«Когда уже страна встанет и отряхнется от блох?» — негодующе вопрошает Елена Ш.
Некий Олег констатировал, что сейчас у нас есть две России. «Одна собирает по 50–100 рублей из зарплаты воинам, и она не имеет власти, а вторая жалуется, что ей не дают нормально отдыхать в Ницце», — написал гражданин.
Пользователь под ником «из Союза» добавил, что англосаксы успели переформатировать немалую часть российского общества. «Это касается прежде всего офисных хомячков, и самое опасное… часть как властной «элиты», так и в большом бизнесе», — говорит гражданин.
«Нужен Смерш, и по законам военного времени», — внёс предложение некий Василий Г.
Форумчанка Татьяна в свою очередь заметила следующее. «Где же те, кто кричит про 1937-й? А то как-то недорабатывает логика. Был бы 1937-й, всех бы вычистили», — написала женщина.
Интернет продолжает бурлить. Тем временем Следственный комитет расследует уголовное дело по факту не теракта, а убийства общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). А может, это всё-таки был теракт?