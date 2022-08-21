Убийство Дарьи Дугиной отозвалась скандалом, корни которого исходят из Екатеринбурга. Местный журналист Дмитрий Фоминцев разразился в своём телеграм-канале постом, который вызвал бурю негодования у патриотической общественности.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Напомним, трагедия произошла 20 августа в Московской области. В автомобиле Дарьи сработало взрывное устройство. Некоторые наблюдатели считают, что бомба предназначалась отцу молодой женщины Александру Дугину.

Фоминцев отреагировал на преступление следующим образом. Он написал: «Убийство журналиста (прости господи), философа и прочее Дугиной — хорошо!» И пояснил, что хорошо оно для «пропагандистов», которым, по его мнению, теперь поднимут зарплату.

В соцсетях и на форумах активно обсуждают его слова. Блогер-патриот Сергей Колясников написал: «Сначала глумился над бабушкой с флагом. Теперь решил поизгаляться над смертью Даши».

Также он направил обращения в Генеральную прокуратуру России, Следственный комитет и Администрацию президента. Гражданин требует проверить это высказывание на предмет возможных оскорбления представителя власти и публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

Подобные обращения написали ещё несколько граждан. После этого Фоминцев удалил свой скандальный пост, извинился перед теми, кто оскорбился, и заявил, что не глумился над убийством Дарьи Дуговой. Тем временем граждане продолжают выражать своё негодование.

«Пора бы уже в УК вводить статью за пляски на костях», — написал некий Андрей Г.

«Что у нас за оправдание терроризма дают? А, я ж забыл, страна-то у нас либеральная…» — отметился в комментариях гражданин Валерий Б.

Алексей М. в свою очередь спросил: «А это была красная линия или снова другой цвет?» Намёк более чем понятен. А Олег К. обратился к президенту России Владимиру Путину: «Пора начинать всерьёз, Владимир Владимирович. Начать с пятой колонны».

Его поддерживает и интернет-пользователь Martin. «Хватит играть в спецоперацию, пора начинать войну на уничтожение. И начать следует с пятой колонны в России», — подчеркнул гражданин.

А некий Евгений К. считает, что в сложившихся условиях, учитывая, сколько в России работает диверсионно-разведывательных групп, силовым структурам надо срочно перегруппировываться и работать серьёзнее. «Надеюсь, верхотура перестанет пребывать в сладостных настроениях и уже зашевелится немного по-другому», — добавил гражданин.

В комментариях граждане пишут много слов про Екатеринбург, мол, там находится «Ельцин-центр» и очень много тех, кто поддерживает антироссийские силы. Но при этом есть и много людей, которые всей душой за Россию и поддерживают проведение специальной военной операции. Кстати, и в других городах России есть противники СВО. Вспомним про недавний случай в Москве, где посетителя ресторана в военной форме не пустили в зал.

«Пока в столице и других российских городах можно спокойно собирать деньги для ВСУ, причём на вечеринках в кабаках, не пускать в рестораны офицеров в форме, царапать гвоздями похабщину на машинах с буквой Z, выражать свою «гражданскую позицию» в виде ругательств в сторону русской армии, ничего хорошего у нас не будет. И варварское убийство Даши на глазах у отца — ярчайшее тому подтверждение», — пишет телеграм-канал «Старше Эдды».

Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина» Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной

Также в сообщении говорится, что террористы убивают не просто людей, а «самих носителей идеи, уничтожают фундамент, который и так является не слишком крепким».

«И самое страшное, что если бомбу и подложили хохлы, то сам приказ отдан совсем из другого «центра принятия решений», а поддержка и сопровождение данного теракта осуществлялась, к огромному сожалению, из столицы нашей Родины», — говорится также в сообщении.

«Когда уже страна встанет и отряхнется от блох?» — негодующе вопрошает Елена Ш.

Некий Олег констатировал, что сейчас у нас есть две России. «Одна собирает по 50–100 рублей из зарплаты воинам, и она не имеет власти, а вторая жалуется, что ей не дают нормально отдыхать в Ницце», — написал гражданин.

Пользователь под ником «из Союза» добавил, что англосаксы успели переформатировать немалую часть российского общества. «Это касается прежде всего офисных хомячков, и самое опасное… часть как властной «элиты», так и в большом бизнесе», — говорит гражданин.

«Нужен Смерш, и по законам военного времени», — внёс предложение некий Василий Г.

Форумчанка Татьяна в свою очередь заметила следующее. «Где же те, кто кричит про 1937-й? А то как-то недорабатывает логика. Был бы 1937-й, всех бы вычистили», — написала женщина.

Интернет продолжает бурлить. Тем временем Следственный комитет расследует уголовное дело по факту не теракта, а убийства общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ). А может, это всё-таки был теракт?