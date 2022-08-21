Сообщение управления Китайской Народной Республики по обеспечению безопасности на море о том, что Китай проведёт военные учения с боевыми стрельбами в акватории Восточно-Китайского моря, недалеко от провинции Чжэцзян на востоке страны, которые начнутся в ночь с 21 на 22 августа 2022 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Китай продолжает настойчиво демонстрировать Тайваню и его американским союзникам, что военный ответ КНР на провокации и неподчинение — это не пустые слова, а неизбежность. В связи с этим территория вокруг Тайваня стала полигоном для военных учений китайских войск как в небе, так и в море.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: когда вооружённые силы Китая приступят к финальным военным учениям непосредственно на суше? Коварство китайского последнего предупреждения, вокруг которого ходит много анекдотов, заключается в том, что никогда не знаешь, какое из них и вправду окажется последним.

«Правильно! Пусть прежде, чем возникать, США в следующий раз подумают несколько раз», — пишет Христофор У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Пекин всё ещё позволяет руководству Тайваня пойти навстречу Китаю, разорвав отношения с США. Всё это позволит избежать бессмысленных жертв, которые пойдут лишь на пользу Америке.

«Тайваню самое время одуматься и переставать доверять США, ведя дальнейшую политику в сторону эскалации конфликта с Китаем. Никто им не поможет, если Пекин решит взять остров силой. Ни к чему хорошему это для властей Тайваня не приведёт. А вот сотрудничество с Китаем даст возможность для мирного исхода», — указывает Розалия Ф.

Часть людей полагает, что военные учения нужны не только для демонстрации силы Тайваню, но и для того, чтобы Америка даже не вздумала посылать свой флот к берегам Китайской Народной Республики.

«Сейчас учения как никогда важны потому, что от США можно ожидать чего угодно и всегда нужно быть наготове», — считает Данислав А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ряд пользователей указывает на то, что военные учения Китая, несмотря на их размах, не очень-то и впечатляют американцев и их тайваньских подпевал.

«Предыдущие военные учения к чему привели? Ни к чему. Только лишь меньше стали Китай бояться. Потому что иметь сильную армию — не значит её использовать», — указывает Николай С.

«А что эти учения дают? Ну учатся — и пусть учатся. Тайвань как продолжал принимать на своей земле американские делегации, так и продолжает. Вообще параллельные события, друг на друга не влияющие», — поделился своим мнением Павел И.

Нашлись и те, кто считает возможным, что конфликт между Китаем, Тайванем и США разрешится мирно.

«Понятное дело, что Китаю важно восстановить контроль над Тайванем. Это территория Китая. Но я надеюсь, что всё там разрешится и больше США не будут провоцировать конфликт. Иначе всему миру от военных действий на Тайване плохо будет», — предупреждает Денис Г.

Напомним, 21 августа управление Китайской Народной Республики по обеспечению безопасности на море сообщили о том, что Китай проведёт военные учения с боевыми стрельбами в акватории Восточно-Китайского моря, недалеко от провинции Чжэцзян на востоке страны, которые начнутся в ночь с 21 по 22 августа 2022 года.