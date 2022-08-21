Киевский режим не допустит случившегося в Афганистане и Ираке, куда Соединенные Штаты направили военную технику стоимостью в сотни миллиардов долларов, которая в итоге оказалась у врага. Об этом в колонке для Newsweek заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

«После 11 сентября 2001 г. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры направили в Афганистан и Ирак военную технику на сотни миллиардов долларов. К сожалению, часть этих средств оказалась в руках врага. [С киевским режимом] этого никогда не произойдет…» — приводит 20 августа слова Ермака издание «Страна. ua».

Представитель киевского режима также указал на то, что американское оружие находится в надежных руках, а Зеленский создал «жесточайшую систему контроля» применения всего того, что киевский режим получает от союзников.

Заявление чиновника обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения усомнились в надежности [киевского режима], который продает западное оружие. Были и те, кто указали на то, что часть оружия распродается поставщиками до попадания на территорию бывшей УССР. Иные также усмотрели в словах Ермака упрек в адрес США, допустивших произошедшее в Афганистане и Ираке.

«[Киевский режим] не допустит, чтобы полученное от западных стран оружие «досталось врагу», как в Афганистане и Ираке, сообщил… Андрей Ермак. Прекрасное заявление во всех смыслах. Ермак сам признал тот факт, что режим Зеленского существует только благодаря «иностранным штыкам и поставкам вооружений от США», ведь в Афганистане и Ираке было именно так. Можно тут только добавить, что закончит режим Зеленского так же, как и американские марионеточные режимы в Ираке и Афганистане, — бегством и позором», — прокомментировал заявление Ермака журналист из бывшей УССР Дмитрий Василец.

«Не допустят, поэтому все и перепродают», — смеется Elena.

«Мы сами его продадим!» — шутит Igor H.

«Конечно, не допустит, [украдут] раньше, что не успеют — продадут», — отметил П. Н. К.

«Уже две трети разворовали, о чём спич?» — недоумевает Alex M.

«Андрей Ермак, оно уже досталось России. Если бы хотели, приехали на «Армия-2022» и увидели бы его, а при желании даже потрогали. А может, ещё захотели сфоткаться на память», — с сарказмом пишет Эльвира Р.

«Что значит не допустит? Оно уже встаёт на вооружение ДНР и ЛНР», — добавила Tigra P.

Никита Третьяков ИА REGNUM Противотанковые гранатометы британского и американского производства, захваченные ВС России в Мариуполе

«Наверное, он имел ввиду, что [киевский режим] не допустит, чтобы полученное от западных стран оружие досталось кому-то бесплатно…» — иронизирует Pro 100.

«Тот случай, когда хотел покрасоваться перед хозяином, а на самом деле макнул его мордой в это самое… Афганистан с Ираком», — смеется Олеже Sc.

«Самые честные прапора [ВСУ] лишь усмехнулись от заявлений очередного клоуна…» — шутит Алексей.

«Ермак напрямую ткнул Байдена носом в тупую сдачу оружия врагу», — подчеркнул Виктор З.

«С 01.09.2022г. для… [боевиков] ВСУ сдача в плен платно. Оптом и с оружием — скидка. Принимаются все виды оплаты», — пошутил zdju161.

«Нужно, чтобы «джавелин» выстрелил где-нибудь в центре Парижа или Мюнхена», — с сарказмом добавила Маруся В.

«Похоже, что Киеву дали втык за передачу вооружения РФ», — предположил Sergei R.

«Пока будет в этой стране оружие — его будут [красть] и продавать. А лозунги — это для бедных и дурных», — пишет NotOfYourConcern.

«Раз заговорил об этом, значит скоро…» — написал Юрий К.

«А это уже как получится, Ермак. До вас дойдет 1/3 этих железяк, а остальное распилят поставщики», — подытожила Людмила.