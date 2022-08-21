Американский актер Кевин Сорбо призвал прекратить финансировать киевский террористический режим. Соответствующее заявление он сделал в одной из социальных сетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

«Перестаньте отправлять деньги…» — призвал он.

Отметим, Кевин Сорбо российскому зрителю более всего известен по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла».

Призыв американского актера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с одобрением восприняли призыв актера, вместе с тем отметив, что киевскому режиму достается не так уж и много денег — многое уходит на финансирование американского ВПК или же оседает в карманах американских чиновников.

«Они себе деньги ещё нарисуют, к сожалению, замкнутый круг!» — отреагировала Гала.

«[ВСУ], хозяева вами недовольны и скоро перестанут кормить вас… Что делать будете?» — с сарказмом поинтересовался Константин.

«А у «Геракла»-то поди мозги еще остались», — иронизирует «Поролоновый Слон».

«Есть же люди разумные, не все кастрюли на себя пялят», — отреагировала Татьяна М.

Gage Skidmore Кевин Сорбо

«Ничего удивительного в том, что США присылают Украине оружие, это же их самое любимое — разжечь войну, чтобы ослабить или уничтожить кого-то, кто их не устраивает», — прокомментировала призыв актера Мария Л.

«Украине эти деньги не идут. Они идут компаниям ВПК США», — подчеркнул Иван И.

«Ну всё, перестали сразу», — с сарказмом пишет Дмитрий, указывая на то, что Вашингтон не перестанет снабжать киевский режим оружием.

«Сейчас на «Миротворце» окажется», — шутит Yermic.

«Агент Кремля?» — с сарказмом спросил один из участников обсуждения.

«И в чём он не прав?» — задался вопросом Dmitry.

«Правильно, нечего спонсировать нацистов», — призвал Timur.

«Джон из Алабамы потерпит новые налоги — еще не… [погиб] последний [боевик ВСУ], как завещал Бориска (премьер-министр Британии Борис Джонсон. — О. П.)», — сарказмом прокомментировал Buba.

«Сорбо, видимо, понял, что в условиях мировой нестабильности лучше помогать своим гражданам», — отметил Roman S.

«Всё правильно, в Афганистане людей бросили, и эти скоро станут неинтересны», — добавил Женя.

«Где он был все эти восемь лет?» — задалась вопросом Lorena N.

«Скоро начнутся массовые призывы не давать [киевскому режиму] ничего…» — написала Yuliya K.

«Так [киевскому режиму] от этих денег крохи достаются. Вся эта «помощь»… — предлог для [разворовывания денег] политиками… Запада», — подытожил один из участников обсуждения.