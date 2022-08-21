Из-за нехватки электроэнергии зимой в Шейцарии могут возникнуть бунты и мародерства. Об этом, как сообщает газета Blick, заявил генеральный директор полиции Швейцарии Фреди Фесслер.

Филип Хойол. Бунт. XIX век

«Отключение электроэнергии… будет иметь серьезные последствия», — подчеркнул чиновник.

Он также предложил смоделировать ситуацию, при которой в Швейцарии не представится возможным снять деньги в банкомате, расплатиться в магазине банковской картой или заправиться на АЗС.

«Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется или будет грабить», — сказал он, добавив, что не обязательно, что это произойдёт.

Фесслер считает, что правительству нужно быть готовым к такому сценарию.

«Швейцария активно готовится к угрозе дефицита электроэнергии зимой. Энергоснабжение находится в центре внимания», — подчеркнул чиновник.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что пример Швейцарии указывает на то, что можно быть богатой страной, но без ресурсов придется туго.

«Цивилизация так и прёт», — иронизирует Ольга Б.

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами (фрагмент). 1616

«Бедная Швейцария начинает жить по своим возможностям», — с сарказмом добавила Зоя.

«У них, наверное, когнитивный диссонанс, — миллиарды есть, а киловаттов нет, и купить негде», — пишет Алексей К.

«А как же хвалёная зеленая энергетика?!» — задалась вопросом Светлана Е.

«Столько денег и бунт!» — написал Я. Я.

«Вот пусть деньгами и топят. И репутацией банков. Ой, а ею платить нельзя, утратили вековую нейтральную репутацию, нету больше», — ответил ему (Я. Я.) «Администратор».

«Население Швейцарии может взбунтоваться и прибегнуть к мародерству. Цивилизованная благополучная Швейцария! В 90-х годах они учили нас жить», — смеется Виталия Ф.

«Тяжко Европе без воровства российских ресурсов», — ответил Виталию Ф. Эдгар Д.

«За что боролись…» — с сарказмом добавил Александр К.

«Привет из наших 90-х!» — шутит VikiV5.

«Такие цивилизованные, пока свет не выключишь», — иронизирует Антонина Л.

«Пришло время, когда богатства не измеряются деньгами», — написал Sc71ru.

«Запасаемся попкорном и чипсами! Будем смотреть реалити-шоу «Европа зимой»!» — пошутила Ирина.

«Они все богатые, пока народ грабят», — подытожил Алексей.