Рейтинги немецкого канцлера Олафа Шольца и правящей коалиции Германии «Светофор» падают. Соответствующие цифры по результатам опроса приводит социологический институт INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Недовольны политикой канцлера Германии 62% участников опроса, и лишь 25% респондентов работу Шольца добряют.

Если бы выборы председателя Федерального правительства Германии проходили сейчас, то кандидатура Шольца оказалась бы на третьем месте, он набрал бы 18% голосов. На первом месте (25% голосов) был бы вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (сопредседатель немецкой партии «Зелёные»), а на втором (19% голосов) — председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения намекнули на то, что Шольц может повторить судьбу Бориса Джонсона, — уйти в отставку, правда, непонятно, будет ли следующий канцлер ФРГ лучше нынешнего. Иные указали на то, что правящая коалиция в Германии действует явно не в интересах страны, а элита ФРГ зависима от США. Иные также задались вопросом, чем довольны 25% участников опроса.

«Где-то заиграл на дудочке, мальчик крысолов? Прям кучно идут…» — иронизирует Мария.

«Если его снимут, не факт, что на смену придет кто-то умней. Еще недавно Меркель казалась неудачным политиком. Но когда пришел Шольц, уже так не кажется», — добавил Андрей_XXX.

«Но согласных с ним всё равно достаточно», — отметил Happy.

«Вопрос, кто вместо него будет? Такие расклады, что может стать ещё хуже. А немцы нынешние с вилами на правительство не пойдут…» — прокомментировала новость Nina V.

«Идёт вслед за Джонсоном», — написала Alexandra.

«Партия «Зелёных» довела Германию до угольных электростанций и дровяных печей», — не без сарказма отреагировал Andrew K.

Пьер Эдуард Фрер. Растопка печи (фрагмент)

«В партии «Зелёных» — идиоты, которые даже не понимают, как руководить страной. И вообще, вся эта возня вокруг зелёной энергетики — это просто отмывание денег. Эта партия «Зелёных» в Германии работает не на благо страны, а против! Как вся верхушка [киевского режима], которой досталась самая богатая республика СССР и которую они довели до беднейшего состояния», — ответила ему (Andrew K.) Ольга.

«Так во всех странах партия «Зеленых» (экологи и другие подобные названия) это чистой воды филиалы демократической партии США. Они действуют максимально в ее фарватере и наверняка получают немалые деньги за это», — ответил Ольге Bloodwaid.

«Ливерная колбаса небось смеётся у себя в кабинете», — с сарказмом пишет Unknown.

«Ему по колено их рейтинг. У него крыша в Вашингтоне», — добавил Александр.

«А мне нравится. Подполковник Шольцев (оперативный псевдоним «Канцлер») — хороший мужик, старается во благо родины. Чем немцы недовольны, не понимаю», — иронизирует Петр Б.

«А в глазах россиян он упал ниже плинтуса», — написала Ирина Т.

«Мнение жителей Германии — это смешно», — с сарказмом отметил Артём С., напоминая, как Шольцу в свое время показалось смешным утверждение о том, что в Донбассе геноцид русских.

«Ещё недостаточно смешно. Но мы терпеливые, подождём», — шутит Priboi 5.

«Валите всё на одного Шольца. А то, что вся элита сидит на цепи американских хозяев, про то ни слова», — отреагировал Serge S.

«Шольца начали валить в СМИ. Значит, какие-то серьёзные люди им недовольны. Рейтинг это только следствие», — добавил Igor Z.

«Интересно, чем 25% довольны?..» — недоумевает Лола.

«62% — это очень много», — отреагировал Андрей К.

«Так если Шольца уйдут, то канцлером будет или Хабек, или Бербок. Тупые немцы сами себя закапывают», — пишет Max.

«Для нас чем хуже, тем лучше», — написал Sergey.

«Дохихикался…» — подытожил I Che.