В Российской Федерации стартует серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом 20 августа в интервью телеканалу «Россия 1» заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Мы (Министерство обороны) начинаем серийное производство ракет «Циркон», — отметил он.

Шойгу уточнил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» уже практически поставлена на вооружение. Также глава оборонного ведомства России сообщил, что документально это зафиксируют в 2022 году.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения дали понять, что врагам России стоит обратить внимание на данную новость.

«Европа начинает нервничать!» — с сарказмом отреагировала Настя.

«Очень хорошая новость. А «дружелюбные» европейцы и американцы в общей массе пусть радуются новым моделям холодильников. К сожалению, больше дружбы нет», — отметила Rimma P.

«Да. Ну что там прибалты и поляки? Нормально?» — шутит один из участников обсуждения.

«С таким и спать спокойнее», — написала Anna.

Цитата из видео «Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Баренцевом море». Минобороны РФ Пуск ракеты «Циркон»

«Опаньки, а как же тот тезис, что Россия даже «гвозди не в состоянии сделать»?» — смеется Tony M.

«Польское МО (министерство обороны — О. П.) должно закупить в России туалетную бумагу», — пошутил Владимир.

«Очень хорошо… Английские политики, видимо, очень ждут прилета «Циркона», — не без сарказма добавила Nina S.

«Привет для НАТО и прочей нечисти», — прокомментировал Anatoliy F.

«Ой, а что такое, а говорили «мультики это всё»!..» — иронизирует один из участников обсуждения.

«А на фронте они появятся?» — поинтересовался RST.

«И нужно расположить их на Кубе. Нет, это не против вас, американцы, просто там удобнее хранить…» — с сарказмом комментирует новость Игорь, копируя подобные заявления представителей Штатов в отношении России.

«Лондон давно заслужил «Циркон» себе на голову!» — не выдержал Александр П.

«Лондон пока подождет, [киевский режим] надо уничтожить, добить до конца», — отметил еще один участник обсуждения.

«С такой мировой «демократией» оружие должно быть самого высокого качества», — подытожила Ирина.

Читайте также: «Что, обгадились?» — Сеть о реакции Польши на «Кинжалы» под Калининградом

Напомним, ранее в Польше отреагировали на размещение в Калининградской области трёх истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В Варшаве отметили, что надеются на гарантии НАТО.