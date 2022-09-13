Враг начинает нервничать — Сеть о серийном производстве в РФ ракет «Циркон»
В Российской Федерации стартует серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом 20 августа в интервью телеканалу «Россия 1» заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Мы (Министерство обороны) начинаем серийное производство ракет «Циркон», — отметил он.
Шойгу уточнил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» уже практически поставлена на вооружение. Также глава оборонного ведомства России сообщил, что документально это зафиксируют в 2022 году.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения дали понять, что врагам России стоит обратить внимание на данную новость.
«Европа начинает нервничать!» — с сарказмом отреагировала Настя.
«Очень хорошая новость. А «дружелюбные» европейцы и американцы в общей массе пусть радуются новым моделям холодильников. К сожалению, больше дружбы нет», — отметила Rimma P.
«Да. Ну что там прибалты и поляки? Нормально?» — шутит один из участников обсуждения.
«С таким и спать спокойнее», — написала Anna.
«Опаньки, а как же тот тезис, что Россия даже «гвозди не в состоянии сделать»?» — смеется Tony M.
«Польское МО (министерство обороны — О. П.) должно закупить в России туалетную бумагу», — пошутил Владимир.
«Очень хорошо… Английские политики, видимо, очень ждут прилета «Циркона», — не без сарказма добавила Nina S.
«Привет для НАТО и прочей нечисти», — прокомментировал Anatoliy F.
«Ой, а что такое, а говорили «мультики это всё»!..» — иронизирует один из участников обсуждения.
«А на фронте они появятся?» — поинтересовался RST.
«И нужно расположить их на Кубе. Нет, это не против вас, американцы, просто там удобнее хранить…» — с сарказмом комментирует новость Игорь, копируя подобные заявления представителей Штатов в отношении России.
«Лондон давно заслужил «Циркон» себе на голову!» — не выдержал Александр П.
«Лондон пока подождет, [киевский режим] надо уничтожить, добить до конца», — отметил еще один участник обсуждения.
«С такой мировой «демократией» оружие должно быть самого высокого качества», — подытожила Ирина.
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Напомним, ранее в Польше отреагировали на размещение в Калининградской области трёх истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В Варшаве отметили, что надеются на гарантии НАТО.