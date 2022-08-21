Заявление министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о том, что намерение Европейского союза запретить всем российским гражданам въезжать на территорию стран ЕС указывает на проявления нацистской политики, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Таким образом, глава российского оборонного ведомства отреагировал на призывы отдельных стран Евросоюза лишить права граждан России получать новые визы и даже аннулировать уже выданные. Больше всех свою русофобию, перетекающую в откровенный нацизм, проявляют страны Прибалтики, которые соревнуются между собой, кто больше всех ненавидит русских.

По словам министра обороны России, такие ненавистники России нарушают «фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала». Причём Эстония, Латвия и Литва зачастую даже не скрывают своей приверженности фашизму, когда устраивают марши легионеров СС, а также устанавливают памятники самым настоящим нацистским преступникам. Кроме того, власти этих республик пропагандируют нацистскую идеологию среди населения.

«Очень жаль, что они вот такой себе путь ужасный выбрали. Но многие страны ещё одумаются, я уверена», — написала Олеся Б.

Многие пользователи считают, что Советский Союз, освободив прибалтийские страны от фашистского ига, так и не сумел выкорчевать ядовитый сорняк, который успел пустить корни на этой земле.

«Нацизм у них никуда и не девался, он был там с самого начала. Я был в детстве в Эстонии, мне было лет 15, так они уже тогда проявляли враждебность к русскоговорящим», — пишет Виталий Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что многие европейские страны, которые мнят себя русофобами, уже совсем скоро передумают таковыми быть, потому как зависимость Евросоюза от России колоссальная.

Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности (фрагмент)

«Шойгу правильно сказал. Это говорят достаточно часто и у нас, и даже на Западе. Компания по отмене виз и запрету русских явно долго не продержатся. Им бы сначала просчитать убытки, свести дебет с кредитом, а потом бы пускаться в нацизм, в свои очередные антирусские авантюры. Скоро зима расставит всё по полочкам», — уверена Лариса Д.

Часть людей полагает, что раз нацистская зараза распространяется по Европе, то эту самую Европу кому-то рано или поздно придётся лечить.

«Значит, надо денацификацию по территории всей Европы провести!» — считает Александр С.

«Если нацизм вновь свою голову в Европе поднимет, то Россия будет уже во всеоружии. Россия сокрушит любого агрессора!» — убеждён Андрей Б.

Нашлись и те, кто считает, что русофобия и откровенный нацизм должны стать красной чертой, после пересечения которой не может быть более торговли или каких-либо других отношений у России с такими странами.

«Это всё оно, конечно, так, только что это мы всё продолжаем с нацистами торговлю вести? Неужели нет более достойных стран, которым можно было бы продавать своё сырьё и от которых осуществлять импорт? Думаю, Шойгу надо к российским чиновникам обратиться, к российским элитам и спросить у них: «Вы за кого?». Там быстро выяснится, кому война, а кому мать родна», — поделился своим мнением Антон В.

Напомним, 20 августа министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в подмосковном парке «Патриот» о том, что намерение Европейского союза запретить всем российским гражданам въезжать на территорию стран ЕС указывает на проявления нацистской политики.