Заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что затягивание конфликта на территории бывшей УССР чревато эскалацией, которая будет напоминать Первую мировую войну, и поэтому его необходимо завершить при помощи переговоров, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Известный американский политический деятель, чья фамилия очень много значит для огромного числа людей, очень сильно забеспокоился из-за того, что конфликт, установившийся на территории бывшей УССР, всё никак не может подойти к своему концу. Более того, Америка уже по уши окунулась в распри между Москвой и Киевом из-за чего локальный конфликт грозит перерасти в глобальное противостояние.

Такой расклад вызвал у Киссинджера желание «примирить» враждующие стороны. Причём завершить конфликт он призывает не Киев, не Москву, а страны НАТО, которые, по плану экс-госсекретаря США, должны договориться между собой о том, какими будут эти переговоры и какого результата можно достичь.

«Прекратите поставлять нацистам оружие, конфликт тогда стремительно закончится!» — призывает Валера Т.

Многие пользователи были приятно удивлены внезапным миролюбием со стороны бывшего американского чиновника, но попросили Киссинджера переадресовать свои слова американскому лидеру, по чьей вине конфликт на территории бывшей УССР всё никак не может подойти к своему концу.

U. S. Department of State Генри Киссинджер

«Пусть скажет это руководству США, это как раз оно и затягивает этот конфликт, отправляя своё оружие киевскому неонацистскому режиму», — указывает Гималай К.

«Если бы США не лезли в [бывш. УССР], не было бы Майдана, не было бы никакого конфликта. Но почему влезли именно в [бывш. УССР]? Просчитали, что там политики жадные и продажные. Им хотелось денег на халяву, и делать-то ничего не надо — отравлять жизнь соседу — России. А когда соседу это не понравилось, тут и началось: «А нас за що?» А Киссинджер пусть советы Байдену даёт, это от его решения зависит, как быстро этот конфликт завершится», — уверена Наталья С.

Некоторые комментаторы уверены, что это США ведут мир к глобальной войне, потому как «на личном фронте» у этого государства в последнее время всё ой как непросто.

«Америка, наоборот, делает всё возможное, чтобы конфликт на территории [бывш. УССР] затянулся и перешёл в Третью мировую войну. Экономическая катастрофа, к которой идут США, будет катастрофой для всех», — считает Татьяна В.

Часть людей отмечает, что финансовая и военная поддержка бывшей УССР — это верный метод обогащения для американских элит, от которого на фоне экономических проблем в США им очень тяжело будет отказаться.

«США накачивают [бывш. УССР] не только вооружением, но и деньгами. Уже миллиарды долларов нацистам отправили. Может, часть осела в карманах самого Байдена и Зеленского? Такие огромные деньги во время войны! Кто проконтролирует их распределение? Никто! Более того, военная помощь деньгами подразумевает, что Пентагон имеет с этого свою копеечку. Все в выгоде, кроме народа [бывш. УССР]», — отметила Тамара Ш.

Напомним, 20 августа бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в интервью телеканалу CNN о том, что затягивание конфликта на территории бывшей УССР чревато эскалацией, которая будет напоминать Первую мировую войну, и поэтому его необходимо завершить при помощи переговоров.