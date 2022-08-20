Информация, согласно которой на мэра Мариуполя (Донецкая Народная Республика) Константина Иващенко было совершено покушение, но он не пострадал, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывшая УССР

Происшествие случилось недалеко от территории Мариупольского зоопарка, куда направлялся градоначальник. По тем данным, что известны сейчас, поблизости от автомобиля, в котором находился Иващенко, произошёл хлопок. В администрации уверяют, что в результате инцидента никто не пострадал.

Стоит отметить, что Иващенко, судя по всему, родился в рубашке, потому как устранение глав администраций освобождённых от нацизма территорий является излюбленной тактикой киевских террористических групп, не дающих спокойно жить своим бывшим соотечественникам.

«Элементарные правила безопасности соблюдать требуется. Нельзя забывать, что там, где воюют НАТО, там жди подлостей: теракты, диверсии и фейки. Надо быть осторожным даже на освобождённой территории», — указывает Юрий М.

Многие пользователи уверены, что у киевских боевиков руки длинные, но тем не менее очень хилые, из-за чего новый террористический акт не привёл к тем результатам, которых ожидало руководство нацистского режима на территории бывшей УССР.

«Да тут понятно всё: у киевских боевиков нет побед на фронте, каждый день тысячи дохнут, каждый день города и сёла теряют. Отсюда и возникает у них потребность создать в телевизоре для своего населения перемогу. Вот только даже этого они сделать не могут. Террористы из них точно такие же, как и нацисты — жалкие пародии», — считает Rurik V.

Некоторые комментаторы отмечают, что в силу отсутствия каких-либо «побед» на фронте, а скорее даже наоборот, в условиях бесконечных поражений киевский неонацистский режим предпринимает безнадёжные попытки нагнать страх на жителей освобождённых территорий.

«Киевский терроризм расцветает буйным цветом, [бывшая УССР] не имеет права на существование в таком виде. Демилитаризация до победы и полной капитуляции нацистской [бывшей УССР]!» — требует Мария Ю.

Часть людей полагает, что слабость и бесхребетность заставляют руководство бывшей УССР совершать всё более и более бесчеловечные поступки, что не может не вызывать отвращения со стороны народа.

«Зеленский изо всех сил мечется от одного преступления к другим, более тяжким. Террористическая сущность киевского неонацистского режима — это то, с чем столкнулись жители освобождённых территорий. Воевать нацисты не хотят, а вот отыграться на гражданских — это у них любимое», — отметил Александр П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

Ряд пользователей указывает на то, что российской стороне пора рассмотреть возможность применения более жёстких мер в отношении представителей неонацистской власти в Киеве, чтобы положить конец террористическим актам.

«Мне кажется, что пора начинать показательные ликвидации чиновников на территории [бывшей УССР]. А что, нацистских преступников тот же Израиль десятилетиями выявлял и приводил в исполнение высшую меру наказания. Мало кто осудил их действия. Нам нужно брать в оборот международный опыт», — считает Алексей Х.

Напомним, 20 августа ТАСС опубликовал материал, согласно которому на мэра Мариуполя (Донецкая Народная Республика) Константина Иващенко было совершено покушение, но он не пострадал.