Информация, согласно которой заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил ответом НАТО на размещение Россией в Калининградской области гиперзвуковых ракет «Кинжал», вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этом поводу 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

По мнению представителя польского оборонного ведомства, размещение российских гиперзвуковых ракет на российской же территории представляет угрозу Варшаве. Причём отвечать на эти «угрозы» почему-то должна не Польша, у которой зудит больше всех, а весь Североатлантический альянс. Скуркевич не постеснялся даже напомнить о поддержке позиции Польши со стороны американского президента Джозефа Байдена.

Несмотря на это, в интернет-сообществе оказались не очень впечатлены надуванием щёк заместителя польского министра обороны. Граждане считают его претензии крайне нелогичными и даже глупыми, особенно если учитывать, что его упрёки звучат в сторону Калининградской области, которая, как ни крути, — русская земля и нам самим решать, что там следует размещать, а чего там быть не должно.

«Это, получается, ответ на ответ, который был сделан в ответ? Поляки — гении логики, конечно», — смеётся Арсений Н.

«Польша пригрозила ответом НАТО на ответ России на действия НАТО. Всё нормально, это на Западе так заведено», — пишет Николай К.

Многие пользователи не могут в голову взять, каким образом российское оружие на территории России угрожает Польше. Граждане напомнили, что Российская Федерация имеет в своём арсенале куда более разрушительное оружие, нежели гиперзвуковые ракеты, но этот факт почему-то приступы желчи со стороны Варшавы не вызывает.

«Мы имеем полное право на своей территории что угодно размещать!» — напоминает забывчивым полякам Ксения М.

«А где России свои ракеты размещать, если не на территории России? Смешно просто. У Польши же есть армия? Есть. Так вот пусть она отведёт все свои войска, к примеру, в Германию. А что, всё по польской логике», — отметил Антон Ф.

«А ядерные ракеты у России Польшу не беспокоят? Почему только гиперзвук? Какая странная избирательность. Получается, что атомные бомбардировки Варшавы — не то, что представляет угрозу, по мнению польского замминистра обороны», — подметил Ринат А.

Канцелярия Сената Республики Польша Войцех Скуркевич

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на волнения со стороны Польши по поводу российских гиперзвуковых ракет, в России никого не беспокоят польские гиперзвуковые ракеты, которых у Варшавы нет, и не предвидится.

«Польша, помнится, на своих же условных учениях не смогла захватить условную Калининградскую область и условно огребла от российской армии. Нам это условное государство нужно бояться?» — спрашивает Валентин С.

Нашлись и те, кого мнение Польши вообще не интересует, так как на данный момент это государственное образование представляет собой для Российской Федерации крайне несущественную угрозу.

«Собственно, а что они сделают? НАТО очень сильно боятся вступать в прямое столкновение с Россией. Какие ответные действия они готовы совершить, не став при этом жертвой своей борзости?» — интересуется Артём С.

Напомним, 20 августа агентство РАР опубликовало материал, согласно которому заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил ответом НАТО на размещение в Калининградской области России гиперзвуковых ракет «Кинжал».