Информация, согласно которой вооружённые силы бывшей УССР нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Ситуация вокруг Запорожской АЭС не утихает уже который день. Скорее даже наоборот, растущая частота нацистских обстрелов территории атомной электростанции начинает вызывать реальные волнения среди граждан. Причём последствия от «прилётов» остаются под завесой тайны.

Всё, что общественности остаётся, это смотреть на кадры с поднимающимися клубами дыма с территории АЭС. Одно радует, что даже полноценный артиллерийский удар со стороны киевских боевиков не смог нанести критический ущерб инфраструктуре атомного объекта. Катастрофа, равная чернобыльской, вновь откладывается на неопределённый срок.

«Уже который раз?! Господи, да нацисты реально готовы всю Украину в зону отчуждения превратить! Безумцы!» — пишет Никита В.

Многие пользователи пришли к выводу, что киевские нацисты окончательно потеряли разум и теперь заигрывают не то что с огнём, а с самим дьяволом.

«Что в головах у тех людей, которые стреляют по ядерному объекту? Интересно, что они будут делать и куда бежать, если попадут по реактору?» — интересуется Ольга Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские войска держат молчание в ответ на такие безумные обстрелы. Граждане, пристально следящие за ходом специальной военной операции России на территории бывшей УССР, начинают нервничать, когда русские пушки так долго молчат.

«Опять нацисты разбушевались. Если их не приструнить, пострадает вся планета», — предупреждает Антон К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

«Ответка где?! Почему не уничтожены те, кто нанёс удар? Почему мы позволяем нацистам безнаказанно обстреливать территорию ЗАЭС?!» — возмущается Санёк Л.

Часть людей даже не сомневается, что нацисты получили добро на обстрелы атомной электростанции от своих непосредственных хозяев — Соединённых Штатов Америки.

«За всем этим стоят американцы. До них радиоактивное облако не долетит. Но вот о чём думают европейские вожди? Совсем продались Америке и ослепли? Очнитесь! Иначе поздно будет!» — обращается Валерий С.

Ряд пользователей указывает на то, что настал момент, когда обстрелы ВСУ начинают переходить все разумные черты. Граждане уверены, что Россия должна всё-таки сказать своё веское слово, чтобы не допустить техногенную катастрофу.

«Такие новости создают ощущение нашей абсолютной беспомощности. Районы, с которых обстреливают и Донбасс, и АЭС, и другие гражданские объекты известны давно. Что-то мешает эти районы взять под круглосуточное наблюдение со спутников, РЛС, беспилотников и при малейшем движении дальнобойных орудий большого калибра сразу же уничтожать их до их боевого развертывания? У России же есть все для этого средства! Чего ждём? С кем договориться пытаемся, с ООН? Да они всех погубят рано или поздно. Откажитесь от иллюзий, возьмите ситуацию под свой контроль!» — призывает Борис Б.

Напомним, 20 августа РИА Новости опубликовало информацию со ссылкой на администрацию Энергодара, согласно которой вооружённые силы бывшей УССР нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции.