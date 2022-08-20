Польша надеется на гарантии Североатлантического альянса в связи с размещением в Калининградской области трёх истребителей МиГ-31, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Соответствующее заявление, как сообщает PAP, сделал представитель польского министерства обороны Войцех Скуревич.

Иван Шилов ИА REGNUM Распад Польши

Представитель польского оборонного ведомства заявил, что «действия Польши в соответствии с консультациями с союзниками и штабом НАТО будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия». Скуревич добавил, что в случае угрозы будет задействована пятая статья Устава НАТО.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Россия будет размещать на своей территории то вооружение, которое посчитает необходимым для своей обороны, а Польша и НАТО ей не указ. Были и те, кто задался вопросом, почему НАТО можно подбираться к границам России, а России «нельзя» размещать вооружение, необходимое для своей защиты.

«Они ещё будут говорить, что и где ставить России на своей земле…» — отреагировал Андрей.

«В штаны уже наделал?» — иронизирует один из участников обсуждения.

«Нужно будет, «сарматы» тоже разместим!» — с сарказмом добавил Roland.

«[Что, поляки]… без НАТО… никак не можете, только и можете гадить России…» — отметил Сергей.

«Поляков забыли спросить, сюр какой-то», — отреагировала Юлия.

«Всего лишь разместили, а уже сопли пускают», — с юмором прокомментировал Владимир.

Официальное интернет-представительство президента России МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

«Наша земля, что хотим, то и ставим», — пишет Ольга И.

«И что же они сделают?» — смеется Злата В.

«Ой! Как так? База НАТО на территории [бывшей УССР] — это нормально, а на территории РФ нужно спрашивать, что делать?» — недоумевает Didkovskaya.

«Польша нарывается, как и [киевский режим]. Спокойная жизнь надоела», — написал Klaus R.

«Поляки без большого папочки ничего не могут, чуть что — сразу прикрываться», — проиллюстрировал заявление польской стороны Hidda Vidda.

«И что, новый забор построят?» — шутит Любовь.

«А не пошли бы все… Что хотим, то и размещаем… «кинжалы», «посейдоны», «сарматы»…» — добавила Nadi.

«Так это наша территория, что хотим, то и делаем. Путин же просил не расширяться НАТО», — напомнил еще один участник обсуждения.

«Если шавка тявкает, то Россия делает всё верно! Представляю, какой визг будет, если Россия на своей территории в Калининградской области разместит ядерное оружие», — написал Алексей.

«Размещение гиперзвука в Калининградской области носит оборонительный характер и никак не угрожает НАТО в целом и Европе в частности! Это оборонительная мера в ответ на размещение истуканов аборигенами острова Пасхи. Смешно? Вот и нам смешно от заявлений о том, что расширение НАТО не угрожает России», — пишет Олег В.

«А что они могут ответить «кинжалу»?» — интересуется Андрей Л.

«Ещё один клоун!» — шутит один из комментирующих.

«Ага. Значит НАТО можно всё. А если Россия хочет защитить свою территорию — это плохо. Вот из-за этого и конфликт начался. Натовцы базы по периметру России с современным вооружением [разместили], а России только рогатками защищаться. Договорились бы с Россией и все были бы в шоколаде», — отметил Николай.

«Что, обгадились?..» — смеется Игорь С.

«То есть расширение НАТО, размещение всё новых и новых военных — это нормально, а нам на своей же территории нельзя пару самолётов туда-сюда перекинуть. Логика железная», — возмутился Олег Г.

«А не будет ответа НАТО! Зачем им умирать за Польшу, Литву, Латвию, Эстонию?..» — подытожил Sasha.