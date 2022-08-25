Сеть: «Обезумевшие!» — в Британии угрожают России за удар Киева по ЗАЭС
Удар по Запорожской атомной электростанции, повлекший за собой утечку радиации, станет причиной для ответного удара со стороны Североатлантического альянса. Об этом 20 августа в одной из социальных сетей написал британский депутат и глава специального комитета по обороне в Палате общин Тобиас Эллвуд.
Так политик отреагировал на публикацию The Times о том, что Россия якобы «готовит провокации» на Запорожской атомной электростанции.
«Любое умышленное повреждение, что повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением статьи 5 НАТО», — написал он.
Отметим, подобное заявление сделал также конгрессмен США от штата Иллинойс Адам Кинзингер.
Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что НАТО просто ищет повод развязать масштабную войну, подталкивая киевский террористический режим к обстрелам Запорожской атомной электростанции. Иные усомнились в том, что НАТО всё же вступит в конфликт.
«То есть им очень хочется, чтобы Россия-таки отключила реактор раз и навсегда? Они не понимают, что электроэнергии [бывшей УССР] не видать в любом случае?!» — задалась вопросом Вера Н.
«Они наверное думают, что Россия будет настолько же избирательна в нанесении ударов по НАТО, как и на [территории бывш. УССР]. Ну-ну», — отметил Валерий Ю.
«То есть [киевский режим] для этого и бьет [по ЗАЭС]. Кто бы сомневался», — написала Оля.
«Сейчас не вступили и потом не вступят…» — считает один из участников обсуждения.
«Одно дело сказать, другое — сделать…» — добавил Sergei L.
«Я правильно понял… что если ВСУ нанесут очередной удар по ЗАЭС с последующей утечкой радиации, НАТО нападёт на [бывшую УССР]?» — поинтересовался Павел.
«Дальше-то что? Каким образом они начнут вести боевые действия… [при утечке] радиации? Тут уже не о военных действиях надо будет думать, а куда бы свалить подальше, чтоб не зацепило», — отреагировал У. Ф.
«Превратить всю Европу в пепел! Обезумевшие придурки!» — не выдержала Ольга.
«А когда бриттов в принципе что-то смущало? «Англичанка гадит» — ни отнять, ни прибавить!» — написала Наталия.
«Сдохнуть торопятся? Или в их психушках день открытых дверей?» — отреагировала Елена М.
«У британцев, видимо, где-то запасной остров завалялся», — с сарказмом добавил Zubkotrub.
«Так и подначивают бритты Зеленского устроить Чернобыль…» — написал еще один участник обсуждения.
«Пойдут ли они на термоядерный апокалипсис, который уничтожит все живое на планете из-за утечки на АЭС? Вряд ли», — считает Qwerty.
«А разобраться сначала, кто кого обстреливает и откуда, нет? Не надо? Да и правда, НАТО не впервой начинать грабительские войны и уничтожать народы из-за пробирки с водой из-под крана…» — отметила Светлана К.
«А кто ведёт военные действия возле Запорожской АЭС? Там нет никаких военных действий. Это [киевский режим] обстреливает…» — подчеркнула Olga L.
«Ещё раз. 5 статья — это коллективная оборона. Утечка на АЭС — техногенная катастрофа. Это не ядерный удар…» — заметила Елена.
«Получается ли, что Япония в 2011 году напала на страны НАТО? Или авария на Фукусиме не считается? Или на своих можно?» — недоумевает Nastena N.
«Пустой треп. Так можно сказать, что углеродный выброс в России угрожает жителям стран НАТО…» — отреагировал Sever.
«Эти твари через океан окопались и им плевать, что там в Европе, если не горит земля под ними…» — написала Лариса.
«Станция под контролем РФ. Стреляют по ней [ВСУ]. Какие претензии, о чем речь, алло?» — недоумевает «Кэт Пересвет».
«То есть из-за утечки они готовы разрушить весь мир ядерным оружием? У вас в квартире протечка, поэтому мы взрываем дамбу и затапливаем весь город. Логика…» — подытожил George.