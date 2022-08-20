Британский министр иностранных дел и кандидат на пост главы правительства Великобритании Лиз Трасс выступила против участия России в саммите G20, который состоится в ноябре в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.

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«Россия не имеет морального права заседать в G20, пока продолжается [спецоперация на территории бывшей УССР]», — говорится в сообщении.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутила позиция британской стороны — не Британии указывать, принимать ли участие российскому лидеру в саммите «Большой двадцатки». Встречались и те, кто считает, что в Британии боятся встречи с Путиным на саммите «Большой двадцатки».

«А у Америки, значит есть….» — отреагировала Katrina.

«Чья бы корова мычала, а уж твоя бы молчала!» — добавила Ирина.

«Ну, а Британия, конечно же, выше морали! Белые господа, чего уж там!» — смеется Татьяна.

«Странно слышать разговор о морали от аморальных людей», — отметила Маргарита.

«Кто вас будет спрашивать?» — отреагировала Екатерина.

«Кем они считают себя? Это саммит стран! Каждая страна сама решает, быть ей там или нет. У них у всех синдром ЧСВ (Чувства собственной важности — М. Р.) что ли?» — не понимает Ксения.

«Она (Лиз Трасс — М. Р.) давеча заявляла на предвыборной кампании, что с Путиным готова встретиться и высказать ему свои претензии (предъявлять, мол, будет). Теперь ответ держать надо на встрече G20 (за базар отвечать), а это очень не хочется… Вот и запела», — ответил Ксении Sergas.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

«Их мнение кого-то волнует?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Кому не нравится, что там будет Россия, могут на саммит не приезжать!» — отреагировала Ольга О.

«Может Великобритания не должна участвовать?» — спросила Света.

«Не ей говорить о морали!» — подчеркнула Светлана М.

«Моральное право»! Слова-то какие знает! Лаврову надо подарить ей контурные карты», —иронизирует А.

«Морального права у нас нет… Вот так и хочется спросить, как там у классика? А судьи-то кто? Право — не право… Кто судит-то? Сами на себя посмотрите, прежде чем о правах заявлять», — возмутилась Oksana.

«Ну не езжай тогда сама, Лизка! Бойкотируй! Как же G20 обойдется без такого выдающегося лидера…» — смеется Yulia.

«А Россия не должна соответствовать ожиданиям Лиз Трасс! Шла бы она «лесом», — комментирует новость Наталья.

«В таком случае, на G20 не должно быть спонсоров украинского терроризма, в том числе и Англии», — призвал abc Team.

«За спиной Путина тявкать все смелые, пусть потявкают визави…» — отреагировала Джа.

«Бриттов, у которых руки по локоть в крови, забыли спросить», — написала Padma.

«С каких пор остров диктует великой державе, куда ехать и что делать?!..» — в недоумении Наида М.

«Так пусть они сами и собираются, своим междусобойчиком, хоть G20, хоть 50. А остальные, которые права не имеют — свой МИР соберут», — отметила одна из участниц обсуждения.

«Они просто боятся встречаться с Владимиром Владимировичем Путиным», — написала Татьяна.

«Не им, пособникам фашизма, решать это! Много на себя берут. Пусть лучше дрова к зиме готовят и валенки», — с сарказмом написала Марина К.

«Это слышится от тех, кто бомбил Югославию? Ироды!» — подытожил Владимир С.

Напомним, ранее Трасс заявила, что готова встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в случае, если она станет премьер-министром и главой Консервативной партии Британии.