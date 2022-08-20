В соцсетях Грузии откликнулись на намерения США в течение ближайших 2-3 месяцев поставить киевскому режиму новое современное вооружение, которое, как обещают в Вашингтоне, изменит ситуацию на поле боя в пользу Киева. Мнения относительно «изменения ситуации» разделились.

ИА REGNUM Флаг Грузии

«Это фактически признание того, что ранее поставленная военная помощь желанных результатов не дала. Это фактически признание того, что война продлится долгое время, до наступления желанного результата. А 1000 кубометров газа в Европе тем временем уже стоят больше 2700 долларов», — заметил З. А.

«Намерена = поставит?» — поинтересовался Д. К.

«Если бы не поставляла, чем бы воевал [киевский режим]», — ответил З. А.

«Поставляет именно то, столько и тогда, чтобы растянуть войну до тех пор, пока это нужно США против России», — откликнулась П. Г.

«Или против Европы?» — поделился мнением Р. С.

«Против [киевского режима], до последнего украинца», — предположила Н. Н.

«Осень откроет Западу новые возможности. В Европе такое будет твориться…» — предсказала Ц. Г.

«Никакого признания это не означает. С 1 октября официально вступит в силу ленд-лиз. В его рамках поставят новое вооружение и в большем количестве. Оружие, которое до сих пор поставляли [киевскому режиму], оказалось достаточно эффективным для изгнания русских со значительной части [территории бывш. УССР] и для приостановки их продвижения в остальных местах. Уже больше месяца ни на одном направлении русские не продвинулись. А новое и высокотехнологичное оружие нужно освоить, с чем достаточно успешно справляются украинское военные. Так что впереди Путина, Россию и всех влюбленных в них субъектов ожидают очень неприятные месяцы», — поделился своими прогнозами Р. Б.

«Если бы поставленное вооружение было эффективным, поставки нового и дополнительные расходы не понадобились бы», — возразил ему З. А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

«Если бы поставленное оружие не было эффективным, сейчас русские были бы в Харькове, Киеве, Николаеве, Кривом Роге, Одессе, Чернигове и многих других местах. И в Крыму не было бы фейерверков», — ответил Р. Б.

«Если Америка — твой друг, то других врагов у тебя нет. Если отупевшая Европа не проснется и продолжит плясать под дудку американцев, мы увидим ее конец. Осенью большие беспорядки ожидаются в Европе. Кто проиграет? Европа. Кто выиграет? США. А Зеленский — х… марионетка», — прокомментировал тему З. П.

«Две державы уже распределили украинские земли. Чернозем — дефицит в мире. Бедное украинское население силой изгнали со своих земель», — возмутилась А. М.

«Как это не добились результата? За неделю планировали в Кремле захватить [территорию бывш. УССР], а через 6 месяцев и 20% не могут сохранить. Идет подготовка 5 украинских бригад по стандартам и вооружениям НАТО, а потом увидите беды русских. У них останется один выход: взорвать Запорожскую атомную станцию, которая не меньше поразит саму Россию», — вмешался в обсуждение В. Ш.

«Интересно, кто это собирался за неделю захватить [территорию бывш. УССР]?» — иронично отреагировал на комментарий предыдущего пользователя Д. А.

«Прогноз — этой зимой цена на газ достигнет 5000 евро за кубометр», — предсказала Н. Т.

«Смотря что вы считаете желанным результатом. То, что украинская армия Москву не захватит, это же ясно? А результат спустя полгода после начала войны более желанный для [киевского режима], чем для Кремля, который уже практически утратил стратегическую инициативу и действует по инерции», — заметил З. Д.

«Вот по этой инерции и дойдет (Россия) до конца…» — ответил ему пользователь Д. Ц.