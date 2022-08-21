Распоряжение президента США Джозефа Байдена о выделении киевскому неонацистскому режиму нового пакета военной помощи на сумму $775 млн стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 20 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Такие баснословные деньги Байден решил достать, конечно же, не из своего кармана. Американский лидер постановил раскупорить кубышку министерства обороны США, лишив $775 млн собственных военных. Байден обосновал своё решение тем, что киевский режим ну очень уж нуждается в дополнительной военной помощи.

«Лучше бы на эти деньги Байден купил себе мозг», — советует Никита Г.

Многие пользователи предположили, что деменция, очевидным образом развивающаяся у Байдена, начала выдавать в нём полубезумного старика, который пытается достичь ранее поставленной цели любыми возможностями, не задумываясь о последствиях.

«Этот психопат не останавливается. Всё пичкает нациков своей помощью. По ходу, спецоперация не только киевский режим на кол посадит, но ещё опосредовано американскую экономику надломит», — предполагает Никита П.

Причём американского лидера даже не взволновал вопрос о том, каким образом были освоены предыдущие транши финансовой помощи, доживающему свой срок, киевскому неонацистскому режиму. А ведь стоило бы позадавать вопросы соответствующим организациям, которые уже не первый месяц бьют тревогу, свидетельствуя о том, что выделенные средства не доходят непосредственно до фронта.

«Интересно, а предыдущие миллиарды помощи куда Киев дел? Только пусть не рассказывают, что всё до цента вложили в свою армию», — написала Марина Ф.

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Часть людей уверена, что Байден всё делает осознанно, а значит, он намеренно инициирует раз за разом одну и ту же схему по хищению финансовых средств, якобы направленных Киеву в целях военной помощи.

«Методика распила по-американски работает. Половину из выделенных средств Пентагон себе заберет за издержки, остальное в виде кредита пойдёт киевскому неонацистскому режиму, который деньги расфасует по карманам», — указывает Татьяна М.

«Американские налогоплательщики не хотят поинтересоваться у Байдена, зачем тот отправляет Киеву такие баснословные суммы, если [киевский режим] всё равно проигрывает и теряет территории?» — пишет Евгений А.

Нашлись и те, кто уверены, что своими действиями Байден рано или поздно погубит вверенное ему в управление государство. Америке однозначно наступит конец, если бесконтрольно накачивать киевский режим деньгами, обирая не только собственное министерство обороны, но и простых граждан, которые вынуждены исправно платить налоги, а также терпеть на себе все последствия безумной санкционной войны против Российской Федерации.

«Скоро безумный дед вконец американскую экономику в тупик загонит. Сейчас ещё Китай навалится и всё, треснет хребет США. А ведь Россия предупреждала, пыталась множество раз договориться, красные линии прочертить и всё такое. Мировой жандарм оказался немного туп, очевидно. Ну, это его проблемы», — отметил Василий Т.

Напомним, 19 августа Белый дом сообщил о том, что президент США Джозеф Байден подписал распоряжение о выделении киевскому неонацистскому режиму нового пакета военной помощи на сумму $775 млн.