Заявление представителя конструкторского бюро «Астрон» Александра Бубнова о том, что первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной операции на территории б. УССР, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России

Тема с беспилотниками стала достаточно болезненной как для Вооружённых сил России, так и вообще для всех армий мира, потому что российская спецоперация на территории б. УССР наглядно показала, что в современных боевых действиях огромное количество задач решают «глаза с неба».

В связи с этим очень отрадно видеть, что российские производители беспилотных летательных средств не только осуществляют прямые поставки дронов в армию России, но и оснащают их специальным визуальным оборудованием, таким как тепловизоры, чтобы выявлять противника можно было в спектрах, недоступных глазу человека.

«Сдвиг есть, и это уже хорошо!» — поделился своим мнением Авс А.

«Беспилотники оказались самым настоящим оружием будущего. Они позволяют бесшумно и незаметно занести камеру или боеприпас на территорию противника, а также помогают беречь жизнь и здоровье военнослужащих», — отметил Сергей Н.

Некоторые комментаторы посетовали, что бум производства беспилотников в России начался только сейчас, когда специальная военная операция на территории б. УССР в самом разгаре. Но, очевидно, такая ситуация доказывает, что военное ведомство оперативно произвело переоценку ситуации и сосредоточило своё внимание на более актуальных направлениях.

«Спецоперация дала толчок развитию беспилотников в России. Скоро выяснится, что благодаря СВО Российская Федерация вообще в лидерах этого мира снова окажется, с лучшей экономикой и лучшими технологиями. Недаром говорят: «русские долго запрягают, но быстро едут», — написала Ольга Ж.

Часть людей считает несправедливой ситуацию, что Россия оказалась в ситуации догоняющей в вопросе производства беспилотных летательных аппаратов. Граждане уверены, что у Российской Федерации есть все шансы оказаться в лидерах по производству дронов военного назначения.

«Россия не стоит на месте, у нас всегда было лучшее в мире военное вооружение!» — напоминает Лариса Л.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

«Они должны быть созданы еще лет 20 назад. Постоянно догоняем. Пора уже исправлять такое несвойственное России положение дел. Наши военные всегда были впереди планеты всей, особенно во времена Советского Союза! Нужно брать пример с наших предков», — считает Геннадий Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что российская находится не только под давлением торговых санкций, но ограничения, наложенные на неё, касаются также и технологий — краеугольного камня, от которого зависит то, как быстро та или иная страна может воспроизводить современные модели техники.

«Даже несмотря на то, что на нас лежат санкции, Россия всё равно создаёт новые технологии и применяет их на практике!» — отметила Аделя А.

Напомним, 19 августа представитель конструкторского бюро «Астрон» Александр Бубнов заявил РИА Новости о том, что первый дрон с отечественным тепловизором БПЛА400Т создан в России и уже поставляется российской армии для разведки и корректировки артиллерии в зоне военной операции на территории б. УССР.