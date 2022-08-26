Американский предприниматель Илон Маск обнадежил фанатов «Манчестер Юнайтед», заявив, что он собирается приобрести футбольный клуб, однако чуть позже он объяснился и написал в Twitter, что это была всего лишь шутка. Поступок Маска оттолкнул от него многих подписчиков, уставших от бессмысленных шуток и выходок миллиардера.

Trevor cokley Илон Маск

«Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд», — ответил миллиардер одному из своих 103,3 млн подписчиков.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили юмор Маска, который совсем недавно пообещал купить и саму соцсеть Twitter, но потом сделка застопорилась из-за различных конфликтов между сторонами.

«Да уж, он хотел купить этот клуб так же, как он покупает Twitter», — пишет @TheEvil42 644 736.

«Кроме того, что он является сторонником Трампа, в основном он исполняет роль массового интернет-тролля», — считает @cheryljune.

«У него больше денег, чем здравого смысла», — сердится @Blissful_way.

«Как он собирался купить Манчестер, если он слишком беден, чтобы купить Twitter», — спрашивает @eiskarius.

Abhijit Tembhekar Стадион клуба «Манчестер Юнайтед»

«Привет Илон, не мог бы ты прекратить выкидывать эти шутки о покупке всяких огромных компаний…» — просит @susankooo.

«Он все еще использует Twitter для того, чтобы заниматься подобной ерундой?» — недоумевает @edavid57edavid.

«Все его затеи — это одна большая шутка», — указывает @doris_munoz_r.

«Я всегда был большим поклонником Маска, начиная с 2015 года. Но меня начинает раздражать, что он вызывает столько драмы. Он хотел, чтобы Twitter избавился от ботов, а потом заявил, что передумал и не хочет заниматься этим вопросом. Меня это задевает», — делится @LincolnGage1.

«В очередной раз высокомерный богач доказывает, что он — ужасный пример поведения человека», — подчеркивает @Luthier122.

«Как мне убрать Илона Маска из своей новостной ленты раз и навсегда?» — интересуется @clearJB.

«Перестаньте уделять этому нарциссу внимание, которого он так жаждет», — советует @PjDugan.

Напомним, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» является на сегодняшний день одним из самых популярных и успешных в мире. Владельцем клуба является семья Глейзеров из США. «Манчестер Юнайтед» три раза становился победителем Лиги чемпионов и 20 раз побеждал в английской премьер-лиге.