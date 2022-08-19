От кого может исходить угроза бомбардировки Запорожской АЭС? Этот вопрос оказался в центре внимания соцсетей Грузии после опубликованного радио «Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявления Зеленского о том, что «возможный инцидент в Запорожье представляет угрозу для Грузии, Евросоюза и Турции». По его словам, всё будет зависеть «от направления и силы ветра».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артист

Большинство грузинских пользователей соцсетей предположило, что «инцидент», то есть угроза бомбардировки этой атомной станции, может исходить не от России, как утверждает Зеленский, а от Украины и ее «клоуна-президента».

«Очень плохо зарядил этот…» — в сердцах высказался З. А. о Зеленском.

«Иностранные информагентства последние дни только и говорят об этой угрозе, о том, что и Европа, и Грузия попадут на участок радиации. Зависит от направления ветра. Куда понесет загрязненный воздух. Что вы ругаете Зеленского, не понимаю», — удивилась М. М.

«А кого нам ругать? Шалву Нателашвили?» — ответил ей Э. Г.

«Что должен делать Зеленский? Россия не признает нейтральной зоной эту атомную станцию», — продолжил О. А.

«А почему она (Россия) должна это признать? Ты бы признал на ее месте? Уступил бы? Зеленский не требовал, чтобы представители нейтральной стороны вошли туда. Он требует безоговорочного ухода русских. А если нет, говорит, разбомбим. Здесь заканчивается все», — подчеркнул Е. Г.

«Вторгаешься в чужую страну и захватываешь атомную электростанцию, откуда потом бомбишь украинские позиции! Первый раз делает это?» — возмутился О. А.

«Политологи, которые разбираются в этом конфликте, говорят, что никакого доступа русские на данный момент не имеют и не имели на тот момент, когда случился этот факт. Не думаете ли, что это фейк и что он (Зеленский) сам его подстроил», — заметила Н. Ц.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Серьезно надо расследовать. И что сказать, если это сделала оборона Зеленского!» — продолжил А. Ц.

«Никто особенно не удивится, но кто же скажет правду?» — откликнулась Н. Ц.

«Я не понял, какая станция сильнее — Чернобыльская или эта. Тогда мы ничего не почувствовали от радиации, или поверить, направление ветра нас спасло? И почему Россия будет взрывать ее? Она же в руках русских, и зачем им взрыв, назовите хотя бы одну причину!» — потребовал Э. Г.

«Зеленский врет, что русские бомбят. Русские сами себя бомбить не будут. Или радиация не убьет и не отравит русских? Или Зеленский научил Россию атомной деятельности, что надо делать с атомными станциями? Эту станцию сделали русские. Зеленский и своих защитников Азова (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бомбил, а обвинял русских. По мнению Зеленского, русские бомбят сами себя», — разразился комментарием П. С.

«С марта Запорожская АЭС находится в руках российской армии, а сейчас одурманенные пропагандой обсуждают, кто бомбит станцию и шантажирует мир ожидаемой катастрофой? От украинских властей, которые не эвакуировали свое население под мотивом, чтобы на дорогах не было пробок и не мешали движению военной техники, и фактически обрекли народ, использовали мирное население как щит, всего можно ожидать», — констатировал Г. П.