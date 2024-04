Расположенный на северо-востоке Греции порт Александруполис стал ключевой точкой в вопросе увеличения военного присутствия США в Восточной Европе. С февраля 2022 года Пентагон начал переправлять туда огромные арсеналы, что возмутило не только Россию, но и соседнюю Турцию, сообщает New York Times.

И Турция, и Греция входят в НАТО, однако между странами существует давняя вражда, касающаяся Кипра и других территорий в Средиземном море. На этом фоне Анкара усматривает в сближении Афин и Вашингтона потенциальную угрозу своей национальной безопасности.

«Против кого они создают эти базы? — возмутился в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о военных аванпостах США в Греции. — Они говоря, что якобы против России. Мы на это не купимся».

Само правительство Греции одобрило увеличение военной активности США, надеясь, что американцы смогут стимулировать региональную экономику и обеспечивать безопасность страны. Однако стратегическая ценность порта выросла в связи с его предстоящей продажей, в которой заинтересованы четыре группы компаний — две из них связаны с американскими фирмами и Вашингтоном, а еще две — с Россией.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией New York Times.

«Мой дядя [житель б. УССР] женат на гречанке и живет в Греции. По его словам, количество сторонников Путина среди обычных греков огромно. Они считают, что американское влияние должно быть ограничено», — делится Alexis it Doesn’t Have To End.

«Греции нравится играть с Китаем, Россией и США, чтобы отпугивать Турцию. Ради выгоды Греция сегодня будет социалистической, а на следующий день — капиталистической. Что касается ЕС, Греция подделала бухгалтерскую отчетность, чтобы стать его членом, а затем пригрозила выйти из ЕС, если ей откажут в помощи. Богатые греки избегают уплаты налогов, как и обычные греки. У них есть разные операции с наличными в конвертах и очень творческие способы сокрытия доходов», — убежден John.

«Турции не стать союзником западной демократии», — пишет Sardar.

«Ни Венгрии, ни Турции нельзя доверять — обе играют как с демократиями, так и с диктатурами. Они будут шантажировать Запад за мешок арахиса», — уверен Russell.

«Ангела Меркель и остальные члены ЕС заставили Грецию броситься в объятия России и Китая, прописав ей жесткую экономию после долгового кризиса. Даже после того, как Греция взяла на себя основную тяжесть заботы о беженцах из Сирии и Афганистана, ЕС сторонился Греции», — вспоминает trblmkr.

«Какой позор, что Грецию шантажом заставили распродать свои активы в угоду корпоративной жадности», — переживает dan.

«Греции нужен такой сильный союзник, как США. Я за то, чтобы американская компания управляла портом и обеспечивала безопасность открытых торговых путей в Чёрном море. Всё, что ослабляет Турцию, я поддерживаю», — высказывается San Fran Liberal.

«Итак, американский налогоплательщик (который платит за военные нужды больше, чем весь остальной мир вместе взятый) оплачивает счета за значительное улучшение инфраструктуры иностранного государства, что выгодно лишь горстке богатых людей. Тем временем в США наша собственная инфраструктура разрушается, но мы «не можем позволить себе» эти безумные траты, которые готовы сделать для других», — негодует Terry Roberts.

«Я думаю, что США готовятся взять под контроль Турцию с запада через Грецию. Союз Турции и США уже разрушен, а Байден симпатизирует противникам Турции, включая Грецию, из-за греко-американских этнических групп в его штате и его неспособности отбросить свою враждебность к Турции и турецкому народу», — рассуждает Otto.

Напомним, что количество оружия и боевой техники, перевезенных Штатами через Александруполис, выросло в прошлом году почти в 14 раз, однако после начала Россией специальной военной операции на территории бывш. УССР их количество превысило 3100 «единиц» — общий термин, используемый Пентагоном для обозначения всех видов вооружений, от танков до боеприпасов.

Со своей стороны американские чиновники утверждают, что данное оборудование предназначено исключительно для американских военных подразделений, дислоцированных в Восточной и Северной Европе, а не для Украины.

Издание также сообщает, что в группу тех, кто претендует на порт, входит российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди, дочерняя компания греческого конгломерата Copelouzos Group, американский бизнесмен Чараламбакис и газовая компания из США Quintana Infrastructure & Dvmt.