Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что во время переговоров во Львове он предложил президенту б. УССР Владимиру Зеленскому провести на турецкой земле его встречу с российским президентом Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 19 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Бесконечные попытки турецкого лидера продавить эту никому не нужную, кроме киевского неонацистского режима, встречу лидеров двух стран начинает уже подбешивать. Настойчивость, постепенно перетекающая в настырность, не вызывает поддержки со стороны российского народа.

Тем более, что президент б. УССР уже неоднократно указывал на то, что не желает вести с Россией адекватных переговоров — сначала нужно удовлетворить его хотелки, а уж потом он якобы соизволит сесть за один стол с российским президентом. Такая наглость, сочетающаяся с манией величия, заставляет граждан России очень остро реагировать на любые потуги устроить встречу лидеров Российской Федерации и б. УССР.

«Зачем нам тут нужен Эрдоган? Какая встреча? Чего он несёт?» — удивляется Галина Х.

«С каких пор Эрдоган решает, с кем говорить и встречаться Путину? Смотрю, что все посходили с ума. Киев уже и вовсе считает, что Путин якобы мечтает сесть за стол переговоров с Зеленским. Это уже слишком. На кой-чёрт наркофюрер Путину сдался? Оставь его себе, Эрдоган!» — обращается Лейсан Р.

Многие пользователи напомнили Зеленскому и его поверенному — Эрдогану, что президент России ясно дал понять руководству б. УССР, состоящему сплошь из уголовников и наркоманов, что диалог они получат только после полной и безоговорочной капитуляции киевского неонацистского режима. Причём слово им дадут последнее, перед вынесением высшей меры наказания после суда.

«Зеленский, дурень, видите ли, не хочет встречу, пока Россия не выведет войска. Россия войска не выведет, а с успехом завершит спецоперацию на территории [б. УССР]. Пусть он себе зарубит это на носу!» — написала Полина О.

«Путин ясно сказал Зеленскому, что только полная и безоговорочная капитуляция киевского режима наркоманов. Только тогда можно будет о чём-то разговаривать», — отметила Алла Д.

president.gov.ua Встреча Владимира Зеленского и Рэджепа Эрдогана

Часть людей не доверяет турецкой стороне, которая, как правило, и вашим, и нашим. Такие партнёры могут в любой момент нанести подлый удар в спину, поэтому идти у них на поводу нельзя ни в коем случае.

«Ну и о чём договариваться с Турцией и нацистами? О поставках новой партии «Байрактаров» киевскому режиму? Понятное дело, что разговоры с Москвой нужны исключительно [б. УССР] и не более того», — уверена Наталья Ц.

Нашлись и те, кто отмечают, что если Путину вдруг понадобится обсудить вопросы относительно территории б. УССР, то он позвонит в Белый дом хозяевам марионеточного киевского неонацистского режима.

«Зачем нам вообще это? Кто разговаривает с исполнителями? Это же бесполезно. Если уж и вести переговоры, то с тем, кто принимает решения. А в Вашингтоне, судя по всему, понимают только язык силы. Как только появится реальная угроза безопасности США, вот тогда можно начинать переговоры. Хотя лично я считаю, что фашизм на территории [б. УССР] надо уничтожать до самого конца, иначе боевые действия возобновятся с новой силой», — поделился своим мнением Олег Г.

Напомним, 19 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолёте после встречи с президентом б. УССР Владимиром Зеленским и генсеком Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутеррешем во Львове, что во время переговоров предложил Зеленскому провести на турецкой земле его встречу с российским президентом Владимиром Путиным.