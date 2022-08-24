Ровно шесть месяцев назад, 24 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации бывшей УССР. За прошедшее время мир сильно изменился, и сейчас, спустя полгода непрерывных сражений как на передовой, так и в умах рядовых жителей, уже можно отслеживать некую динамику и делать первые выводы.

Иван Шилов ИА REGNUM Кумиры современной молодёжи

В частности, посмотреть на то, как кумиры современной молодёжи встретили новости о проведении спецоперации, как отреагировали на них и какой пример подали своей аудитории — нашему подрастающему поколению. Информационное агентство REGNUM провело независимое исследование и выяснило, как главные молодёжные инфлюенсеры относятся к спецоперации и какой посыл транслируют на многомиллионную аудиторию своих фанатов.

Критерии проведения исследования

В рамках исследования мы изучили позицию 300 деятелей культуры и спорта, популярных у современной молодёжи. Среди них — интернет-блогеры, журналисты, комики, шоумены, телеведущие, музыканты, киберспортсмены, разработчики видеоигр, актёры, кинорежиссёры, спортсмены, писатели и поэты.

Для удобства проведения исследования, все кумиры молодёжи были поделены на категории, объединяющие схожий род деятельности:

Интернет-блогеры и журналисты;

Комики, шоумены и телеведущие;

Музыканты;

Киберспортсмены, разработчики и издатели видеоигр;

Спортсмены;

Деятели кино;

Писатели и поэты.

Помимо этого, мы разделили всех инфлюенсеров на возрастные группы:

От 18 до 35 лет — Молодёжь;

От 36 до 45 лет — Взрослые;

От 46 до 66 лет — Умудрённые Жизненным Опытом (УЖО).

Среди старшей возрастной группы (УЖО) в исследовании участвовали те деятели культуры и спорта, которые смогли заново завоевать популярность у молодёжи в последние несколько лет. Например, Филипп Киркоров, сумевший стать кумиром подрастающего поколения после выхода песни и клипа «Цвет настроения синий», или Лолита Милявская, которая регулярно становится участницей популярных YouTube-шоу и творческих коллабораций с молодыми артистами.

По каждому человеку или компании (в случае с разработчиками видеоигр и киберспортивными клубами) велись поиски любых упоминаний специальной военной операции с указанием личной позиции или эмоциональной вовлечённости как в СМИ, так и на официальных сайтах и в личных социальных сетях. После этого инфлюенсера относили к одной из четырёх категорий по занимаемой им позиции:

Поддерживает — те, кто открыто высказался в поддержку российской армии и СВО;

Не поддерживает — те, кто открыто высказался против СВО и призвал «остановить войну»;

Промолчал — те, кто после 24 февраля никак не упоминал СВО в медиапространстве;

Двойственная позиция — те, кто высказался об СВО, но открыто не поддержал ни одну из сторон конфликта.

Помимо этого, мы проверяли, уехал ли тот или иной кумир молодёжи из России, и составляли список самых популярных для эмиграции стран после 24 февраля 2022 года.

Результаты исследования

Все инфлюенсеры

Среди всех объектов исследования (без деления на категории по виду профессиональной деятельности) СВО поддержали 10,3% (31 человек), против СВО высказались 42% (126 человек), промолчали 39,7% (119 человек), а 8% (24 человека) выразили двойственную позицию.

ИА REGNUM

Среди них по возрастным категориям:

Молодёжь:

Поддержали СВО — 6%;

Высказались против СВО — 43%;

Промолчали — 44%;

Двойственная позиция — 7%.

Взрослые:

Поддержали СВО — 13%;

Высказались против СВО — 48%;

Промолчали — 29%;

Двойственная позиция — 10%.

УЖО:

Поддержали СВО — 28%;

Высказались против СВО — 50%;

Промолчали — 17%;

Двойственная позиция — 5%.

ИА REGNUM

Таким образом, мы видим, что самая большая часть деятелей культуры и спорта, вещающих на молодую аудиторию, высказалась против проведения специальной военной операции. Чуть меньшая часть предпочли отмолчаться, и только немногие открыто высказали свою поддержку СВО и Армии России.

Интересно, что наиболее определенные позиции у самых старших — среди них больше всего тех, кто за, и тех, кто против, а промолчавших — меньше всего. А наиболее невнятные позиции в группе «молодежи» — более 50% либо не имею позиции, либо боятся ее высказывать.

Из всех участников исследования в России после начала СВО осталось 82,7% (248 человек), а 17,3% (52 человека, то есть чуть меньше половины тех, кто против, — 41%) покинули страну. Самыми популярными странами для эмиграции стали США (19,6%), ОАЭ (13%) и Казахстан (10,9%).

ИА REGNUM

Интернет-блогеры и журналисты

В эту категорию попали 66 человек. Среди них — блогеры Амиран Сардаров (шоу «Дневник хача»), Ида Галич, Настя Ивлеева, Юлик, Саша Спилберг, Макс +100 500, Дмитрий «Гоблин» Пучков и многие другие.

СВО поддержали лишь 6,1% (4 человека). Против СВО высказались 42,4% (28 человек). Промолчали 37,9% (25 человек). А двойственную позицию выразили 13,6% (9 человек).

ИА REGNUM

Среди них по возрастным группам

Молодёжь:

Поддержали СВО — 2%;

Выступили против СВО — 31%;

Промолчали — 51%;

Двойственная позиция — 16%.

Взрослые:

Поддержали СВО — 0%;

Выступили против СВО — 77%;

Промолчали — 8%;

Двойственная позиция — 15%.

УЖО:

Поддержали СВО — 38%;

Выступили против СВО — 50%;

Промолчали — 12%;

Двойственная позиция — 0%.

ИА REGNUM

Из числа блогеров и журналистов в России остались 72,7% (48 человек), а уехали 27,3% (18 человек), то есть 64% из тех, кто против СВО.

ИА REGNUM

Комики, шоумены и телеведущие

В эту категорию попало 43 человека. Среди них — Стас Старовойтов, Филипп Воронин, Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Александр Долгополов, Гарик Мартиросян, Илья Соболев, Павел Воля и многие другие.

СВО поддержали 2,4% (1 человек). Против СВО выступили 33,3% (14 человек). Промолчали 57,1% (24 человека). А двойственную позицию выразили 7,1% (3 человека).

ИА REGNUM

Среди них по возрастным группам:

Молодёжь:

Поддержали СВО — 0%;

Выступили против СВО — 21%;

Промолчали — 72%;

Двойственная позиция — 7%

Взрослые:

Поддержали СВО — 4%;

Выступили против СВО — 40%

Промолчали — 48%;

Двойственная позиция — 8%

УЖО:

Поддержали СВО — 0%;

Выступили против СВО — 50%

Промолчали — 50%;

Двойственная позиция — 0%

ИА REGNUM

Из числа комиков, шоуменов и телеведущих в России осталось 88,1% (37 человек), а уехали из страны 11,9% (5 человек), то есть 36% от тех, кто против.

ИА REGNUM

Музыканты

В эту категорию попало 58 человек. Среди них — Баста, Виктория Дайнеко, Егор Крид, Дима Билан, группа «Би-2», Монеточка, Николай Басков, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Тимур Родригез и многие другие.

СВО поддержали 15,8% (9 человек). Против СВО выступили 59,6% (34 человека). Промолчали 17,5% (10 человек). А двойственную позицию выразили 7% (4 человека).

ИА REGNUM

Среди них по возрастным группам:

Молодёжь:

Поддержали СВО — 9%;

Выступили против СВО — 65%;

Промолчали — 23%;

Двойственная позиция — 3%.

Взрослые:

Поддержали СВО — 29%;

Выступили против СВО — 50%;

Промолчали — 7%;

Двойственная позиция — 14%.

УЖО:

Поддержали СВО — 20%;

Выступили против СВО — 60%;

Промолчали — 10%;

Двойственная позиция — 10%.

ИА REGNUM

Из числа музыкантов в России осталось 82,5% (47 человек), а страну покинули 17,5% (10 человек).

ИА REGNUM

Деятели киберспорта, разработчики и издатели видеоигр

В эту категорию попали 35 человек/организаций. Среди них — команды Team Spirit, Gambit Esports и Virtus. pro, студии-разработчики Mundfish, Owlcat Games, Alawar и многие другие.

СВО поддержали 0% (0 человек). Против СВО выступили 14,3% (5 человек). Промолчали 74,3% (26 человек). А двойственную позицию выразили 11,4% (4 человека).

ИА REGNUM

В этой категории не было деления на возрастные группы, так как в бо́льшей степени она представлена компаниями и организациями, а не отдельными деятелями.

Из числа киберспортсменов, разработчиков и издателей в России остались 94,3% (33 человека), а страну покинули 5,7% (2 человека).

ИА REGNUM

Деятели кино

В эту категорию попал 51 человек. Среди них — Александр Паль, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Кантемир Балагов, Лиза Арзамасова, Никита Ефремов, Юра Борисов, Сергей Бурунов и многие другие.

СВО поддержали 10% (5 человек). Против СВО выступили 46% (23 человека). Промолчали 40% (20 человек). А двойственную позицию выразили 4% (2 человека).

ИА REGNUM

Среди них по возрастным группам:

Молодёжь:

Поддержали СВО — 0%;

Выступили против СВО — 48%

Промолчали — 52%;

Двойственная позиция — 0%

Взрослые:

Поддержали СВО — 12%;

Выступили против СВО — 47%

Промолчали — 35%;

Двойственная позиция — 6%

УЖО:

Поддержали СВО — 33%;

Выступили против СВО — 45%

Промолчали — 11%;

Двойственная позиция — 11%

ИА REGNUM

Из числа деятелей кино в России остались 88% (44 человека), страну покинули 12% (6 человек).

ИА REGNUM

Спортсмены

В эту категорию попали 34 человека. Среди них — хоккеист Александр Овечкин, боксёр Александр Поветкин, фигуристка Евгения Медведева, пловец Евгений Рылов, футболист Игорь Акинфеев, биатлонистка Лариса Куклина и многие другие.

СВО поддержали 23,5% (8 человек). Против СВО выступили 32,4% (11 человек). Промолчали 38,2% (13 человек). А двойственную позицию выразили 5,9% (2 человека).

ИА REGNUM

Среди них по возрастным группам:

Молодёжь:

Поддержали СВО — 22%;

Выступили против СВО — 39%;

Промолчали — 39%;

Двойственная позиция — 0%.

Взрослые:

Поддержали СВО — 29%;

Выступили против СВО — 21%;

Промолчали — 36%;

Двойственная позиция — 14%.

УЖО:

Поддержали СВО— 0%;

Выступили против СВО — 50%;

Промолчали — 50%;

Двойственная позиция — 0%.

ИА REGNUM

Из числа спортсменов в России остались 82,4% (28 человек), страну покинули 17,6% (6 человек).

ИА REGNUM

Писатели и поэты

В эту категорию попали 13 человек. Среди них — Александр Пелевин, Александр Цыпкин, Дмитрий Глуховский, Сергей Лукьяненко, Вера Полозкова, Ах Астахова, Захар Прилепин и другие.

СВО поддержали 30,8% (4 человека). Против СВО высказались 61,5% (8 человек). Промолчали 7,7% (1 человек).

ИА REGNUM

Среди них по возрастным группам:

Молодёжь:

Поддержали СВО — 0%;

Выступили против СВО — 100%;

Промолчали — 0%;

Двойственная позиция — 0%.

Взрослые:

Поддержали СВО — 0%;

Выступили против СВО — 100%;

Промолчали — 0%;

Двойственная позиция — 0%.

УЖО:

Поддержали СВО — 44%;

Выступили против СВО — 44%;

Промолчали — 12%;

Двойственная позиция — 0%.

ИА REGNUM

Из числа писателей и поэтов в России остались 53,8% (7 человек), страну покинули 38,5% (5 человек). У 7,7% (1 человека) текущее местонахождение неизвестно.

ИА REGNUM

Выводы из полученных данных каждый сделает для себя сам. Однако в это непростое время, когда народное единство важно, как никогда раньше, каждому стоит задуматься о тех смыслах, которые он несёт людям, и особенно это касается лидеров мнений, имеющих реальный медийный вес и возможность влиять на умы большой аудитории. А всем вместе нам стоит задуматься о том, что когда мы победим, нам нужны будут в основном новые, свежие люди для разговора с молодым поколением.